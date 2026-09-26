Fabian Aebersold décroche le bronze en Lituanie

Deux courses, deux médailles: Fabian Aebersold a ajouté le bronze de la distance moyenne à son argent en longue distance aux Européens en Lituanie.

ATS Agence télégraphique suisse

Fabian Aebersold tient la forme. Le Seelandais s'est paré de bronze dans l'épreuve de distance moyenne samedi lors des Européens en Lituanie, deux jours après avoir conquis l'argent en longue distance.

Membre du relais qui avait obtenu de l'argent lors des Mondiaux 2025, Fabian Aebersold (25 ans) a décroché dans ces joutes continentales ses deux premières médailles individuelles dans un grand rendez-vous international. Il a concédé 1'59 au vainqueur, le Norvégien Kasper Fosser, déjà titré en longue distance.