Oliver Heer a bouclé lundi son premier Vendée Globe en franchissant la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne à 18h29. Le Zurichois de 36 ans termine au 29e rang après 99 jours, 5 heures et 27 minutes.

Oliver Heer et son bateau lors de son départ du Vendée Globe en novembre. Photo: CAROLINE BLUMBERG

ATS Agence télégraphique suisse

Après Justine Mettraux (8e) et Alan Roura (18e), Oliver Heer est le troisième Suisse à terminer cette édition 2024-25 du Vendée Globe. Avec son monocoque mis à l'eau en 2007 (l'un des plus anciens de la flotte), le Zurichois a eu besoin de 35 jours de plus que le vainqueur Charlie Dalin pour venir à bout de l'Everest des mers.

Quatre marins sont encore en course dans ce Vendée Globe dont le départ a été donné le 10 novembre.