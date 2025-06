Jonathan Milan s'est imposé à Issoire Photo: ROBERTO BETTINI / ANSA

ATS Agence télégraphique suisse

En difficulté dans les petites bosses du Puy-de-Dôme, le colosse (1,96 m, 87 kg) de l'équipe Lidl-Trek a d'abord été sauvé par ses coéquipiers avant de survoler le sprint. Il s'est facilement imposé devant le Britannique Fred Wright (Bahrain) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) pour prendre le maillot jaune.

Vainqueur de la première étape la veille, Tadej Pogacar, qui portait le jaune lundi, s'est appliqué à freiner dans les derniers mètres pour être bien certain de lâcher sa tunique au vainqueur et s'éviter ainsi la fatigue du protocole.

Le Slovène, qui compte évidemment le récupérer au plus tard dimanche au soir de la dernière étape, est désormais deuxième au général, dans le même temps que Milan, et avec deux secondes d'avance sur Van der Poel et quatre sur son grand rival, le Danois Jonas Vingegaard.