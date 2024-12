Alexandre Dällenbach a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de Paris en pentathlon moderne. Notre journaliste Matthias Davet s'est entretenu avec lui avant le grand départ et il a été fortement marqué par cette rencontre.

Il faut plus d'Alexandre Dällenbach sur cette planète

Il faut plus d'Alexandre Dällenbach sur cette planète

Alexandre Dällenbach est le coup de cœur de notre journaliste Matthias Davet. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Personne ne peut être préparée à un échange avec Alexandre Dällenbach. La claque reçue dans ce café de Berne, à quelques jours du début des Jeux olympiques, restera ancrée dans la mémoire de votre humble serviteur. Déjà, car l'histoire du pentathlète suisse est incroyable. La résumer en quelques lignes est impossible entre dopage, arrêt respiratoire et rêve olympique.

Quand on rencontre un tel personnage, le rôle du journaliste est d'autant plus important. Il faut rendre hommage à une personne qui a accepté de se confier à vous durant presque 1 heure et qui a même décidé de retarder son rendez-vous suivant pour pouvoir continuer à vous raconter sa vie extraordinaire. Heureusement, je crois qu'Alexandre Dällenbach était content du portait que j'ai tiré, m'écrivant «Tu m'as fait transpirer des yeux. Merci.» après avoir lu mon texte pour la première fois.

La rétrospective 2024 des sports Pendant les Fêtes de fin d'année, la rédaction des sports de Blick vous propose une rétrospective de l'année 2024 à travers le regard de ses journalistes. Du 21 au 31 décembre, retrouvez chaque jour deux faits marquants qui les ont fait vibrer. Quel est le meilleur sportif, la meilleure sportive, le plus beau souvenir, ainsi que le coup de cœur de cette année 2024? Tim Guillemin, Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller et Thibault Gilgen vous partagent leur ressenti. Pendant les Fêtes de fin d'année, la rédaction des sports de Blick vous propose une rétrospective de l'année 2024 à travers le regard de ses journalistes. Du 21 au 31 décembre, retrouvez chaque jour deux faits marquants qui les ont fait vibrer. Quel est le meilleur sportif, la meilleure sportive, le plus beau souvenir, ainsi que le coup de cœur de cette année 2024? Tim Guillemin, Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller et Thibault Gilgen vous partagent leur ressenti. plus

Bien sûr, des zones d'ombre ont également traversé la vie de cet athlète qui garde encore certains secrets. Mais sa philosophie de vie et son franc-parler ont fait que discuter avec lui dans ce café de Berne ont fait que cette interview était la plus belle de 2024. «Punaise, je me suis ramassé une claque», avais-je d'ailleurs écrit à des proches à la sortie de l'entretien.

Cerise sur le gâteau, j'ai recroisé Alexandre Dällenbach quelques jours plus tard dans les jardins de Versailles. Après s'être brillamment qualifié pour la finale, le Réunionnais a craqué lors de la dernière épreuve. Mais, philosophe, il ne s'était pas montré déçu. Et, fait incroyable, il aura réussi à faire vibrer une partie de la Suisse pour le pentathlon moderne. Ça, c'est un exploit et c'est pour toutes ces raisons qu'il est mon coup de cœur 2024.