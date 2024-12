Lara Gut-Behrami a tout raflé la saison dernière. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Il faut faire son mea-culpa. En début d'année, Blick se demandait si Lara Gut-Behrami allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Heureusement que la Tessinoise ne s'est pas posée la question, elle qui a finalement terminé avec un deuxième grand globe dans les bras, huit ans après le premier. Elle est parvenue à décrocher huit victoires – un record pour elle en un seul exercice. Cerise sur le gâteau, elle a été des plus polyvalentes (1 succès en descente, 3 en Super-G, 4 en géant).

Lara Gut-Behrami est comme le bon vin. Elle se bonifie avec l'âge. Rarement la skieuse de Comano n'aura réalisé un aussi beau ski que lors de la saison dernière. Certes, les blessures de Mikaela Shiffrin, de Petra Vlhová et de Sofia Goggia l'ont bien aidée dans sa course aux victoires, mais il serait bête de penser que ses performances ne se résument qu'à l'absence des autres.

La Tessinoise a atteint un sentiment de plénitude qui lui permet de performer au plus haut niveau et ce à chaque course. Si la question en début d'année était de savoir si Lara Gut-Behrami devait prendre sa retraite, il est clair aujourd'hui que la réponse est: «Oui, mais le plus tard possible». Car le public suisse a envie de vibrer pour sa championne aux Mondiaux de Saalbach en 2025, aux Jeux olympiques de Milan/Cortina en 2026 et, surtout, aux Mondiaux de Crans-Montana en 2027. Une belle façon de tirer sa révérence, devant son public, non?