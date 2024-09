1/8 Beaucoup d'agitation sur la Vuelta à cause du système de cartons jaunes nouvellement introduit. Mais que se passe-t-il?

Mathias Germann

Voulait-il entrer ainsi dans la légende du cyclisme? Sans doute pas, non! Le Britannique James Knox (28 ans) est le premier cycliste professionnel masculin de l'histoire à recevoir un carton jaune! Lors de la cinquième étape de la Vuelta, pendant une montée, le Britannique fait semblant d'offrir un bidon à un supporter qui court, mais ne la donne pas. À un moment donné, le spectateur trébuche et tombe.

Pour l'UCI, c'est clair: James Knox doit être sanctionné. L'explication de l'Union cycliste internationale est la suivante: «comportement inapproprié, indécent ou dangereux envers les spectateurs». En plus du carton jaune, le Britannique écope d'une amende de 200 francs, à laquelle s'ajoute une déduction de 10 points UCI.

Au total, les commissaires de l'UCI ont distribué 15 cartons jaunes au cours des deux premières semaines de la Vuelta. L'équipe française Decathlon en a encaissé cinq lors de la onzième étape. La raison: ils ont bloqué la route à l'avant du peloton de telle sorte que Richard Carapaz a chuté.

«Ce n'était pas un accident normal», a déclaré le cycliste équatorien. Le leader de Decathlon et de la Vuelta, Ben O'Connor (28 ans, Australie), a rétorqué: «Nous n'avons pas fait d'erreur. Prendre un jaune, ce n'est pas vraiment juste». En effet, les images télévisées prises depuis l'hélicoptère ne sont pas claires - au moment décisif où Richard Carapaz tombe, un arbre cache la scène.

«Il faut vraiment faire n'importe quoi»

Les cartons jaunes nouvellement introduits n'ont pas encore de conséquences - la phase de test se déroule jusqu'à la fin de l'année. En 2025, cela changera. Celui qui recevra deux jaunes dans une course à plusieurs étapes sera exclu. Trois jaunes en l'espace de 30 jours entraînent une suspension de deux semaines. Et celui qui est averti six fois ne peut plus courir pendant un mois.

«Il faut vraiment faire n'importe quoi pour en arriver là. D'un autre côté, il serait extrêmement amer que cela arrive à un coureur de haut niveau avant un championnat du monde ou le Tour de France», déclare le cycliste professionnel zurichois Fabian Lienhard (31 ans).

Les commissaires veulent se profiler

Si l'on écoute le milieu du cyclisme, le nouveau système de sanctions de l'UCI est largement approuvé. Ou du moins, pour son idée de base, qui doit apporter plus de sécurité. Le problème: s'il n'y a pas de preuves claires - comme dans le cas de Richrd Carapaz - la situation tourne à la farce.

L'ex-cycliste professionnel Michael Schär participe à la Vuelta en tant que directeur sportif de l'équipe Lild-Trek. Il est lui aussi favorable à la VAR cycliste, mais déclare: «Le problème est l'application des cartons jaunes. La dernière fois, ils ont été distribués alors qu'il n'y avait pas de faute évidente. Les commissaires ont pris des décisions totalement subjectives, sans que les images ne montrent clairement des infractions. Actuellement, il s'agit malheureusement aussi de la volonté de certains commissaires de jouer un rôle dans la course en tant que VAR. Je trouve cela dommage».

Mauro Schmid aussi a été sanctionné

Un Suisse a lui aussi déjà écopé d'un carton jaune: Mauro Schmid (24 ans). Il a été sanctionné pour une «position dangereuse» sur son vélo lors d'une descente. Apparemment, il avait retiré ses fesses de la selle pour pouvoir se coucher sur le tube supérieur - ce qui est interdit.

Mauro Schmid: «Je n'ai jamais reçu d'amende dans ma carrière. Jusqu'à présent. Pourtant, je n'ai rien fait de mal, le contact avec la selle était toujours là. Mais j'ai été sanctionné». Ce n'est pas si grave, souligne-t-il. Pas encore? «Si de telles erreurs devaient se produire à l'avenir, ce serait bien sûr critique», ajoute-t-il.