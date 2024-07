VTT sur les pentes du Lavaux: la folie d'un athlète Red Bull

1/5 Kriss Kyle a collaboré avec les vignerons de la région sur ce projet.

Nathan Clément

Le Lavaux comme piste de VTT. C'est la nouvelle folie de Red Bull qui a vu grand en lançant son athlète Kriss Kyle sur les pentes abruptes des terrasses vaudoises. Une première mondiale qui a nécessité des discussions avec les autorités – la région étant protégée au patrimoine de l'UNESCO.

Bien connu des aficionados du BMX et autres riders, Kriss Kyle a passé des journées entières à imaginer sa dreamline. «Avec mes amis, on construit ce que j'ai dans la tête. C'est une grande partie du job. Imaginer, construire, tester.» Dans les ruelles de Saint-Saphorin, un wallride sur un château ou par dessus un tracasset. L'équipe doit maitriser chaque centimètre de la ligne: «Je fais entière confiance à mon entourage. Ils rendent chaque figure possibles et me gardent en vie (rires).»

«J'ai eu le souffle coupé»

Né à Dumbarton en Écosse, Kriss Kyle a depuis roulé le globe au guidon de son BMX: X Games, Red Bull Skylines à Paris ou encore Simple Session en Estonie.

Et malgré cette valise de baroudeur, le BMXer des Highlands s'est fait prendre par le Lavaux. «J'ai vu beaucoup de choses, ridé dans le monde entier. Mais quand je suis arrivé. J'ai eu le souffle coupé. Je n'ai jamais rien vu de tel dans toute ma vie.»

Après les différents tournages, Kriss Kyle et les vignerons ont partagé plusieurs moments autour de fromage et de vin blanc.

S'il y a des vignes, pas trop loin doit se trouver un vigneron. Kriss Kyle – qui a négocié avec eux un «droit de passage» – a pu compter sur Benjamin Massy d'Épesses. Ce dernier qui a été séduit par le projet l'a introduit chez ses collègues.

Une introduction réussie pour l'Écossais au milieu de ces Vaudois et ces Vaudoises. «Je me suis senti tellement bien accueilli dans les vignobles. Je n'avais pas terminé de rouler que des bouteilles de vin et des plateaux de fromages arrivaient.»

Publicité

Des souvenirs et une fracture

«Je pense que ce projet est définitivement l'un des plus spéciaux. Un voyage incroyable. L'ambiance, les amis et tous les locaux. Et juste nager dans le lac le matin avant d'aller rouler. Je ne peux pas faire ça sur beaucoup de ces projets. Pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais fait.»

Seul bémol: une fracture de l'orteil la veille du tournage. Un passage dans le vignoble Massey. Un wallride où la gravité a, pour une fois avec Kriss Kyle, eu le dernier mot.

Accro au danger ?

Le grand public connait certainement «Don't look up» – film apocalyptique sorti en 2021 avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio. Kriss Kyle a fait «Don't look down» – un court-métrage d'un peu plus de 3 minutes à plus de 600 mètres d'altitude. L'Écossais s'était envolé en 2023 à bord d'une montgolfière pour y faire… du BMX.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les images sont folles, la chute vertigineuse. Contre toute attente, l'Écossais affirme ne pas être un adepte du risque. «Je ne cherche pas le danger. J'aime penser que je connais mes limites.»

Publicité

Kriss Kyle n'est pas un accro à l'adrénaline. Il ne chasse pas non plus les records. Alors, qu'est-ce qui le pousse à sauter à pleine vitesse par dessus un tracasset ou lâcher d'énormes Tailwhips perché à 600 mètres d'altitude? «Pour être honnête, j'ai l'impression de faire de l'art sur mon vélo. Si je le sens bien quand je suis en l'air, alors je sais que le résultat sera beau.»