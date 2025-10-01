Le gymnaste indonésien Naufal Takdir Al Bari est décédé après un accident survenu lors d'un entraînement à la barre fixe. Il a succombé à ses blessures après avoir passé douze jours aux soins intensifs.

Un gymnaste indonésien de 19 ans meurt des suites d'une chute à la barre fixe

1/4 Le talentueux gymnaste indonésien Naufal Takdir Al Bari est tragiquement décédé des suites d'un accident à la barre fixe. Photo: AFP

Gian Andrea Achermann

Un jeune gymnaste indonésien, considéré comme un futur grand talent de son pays, est décédé fin septembre en Russie lors d'un entraînement à la barre fixe. Naufal Takdir Al Bari n'était âgé que de 19 ans et s'entraînait dur, avec l'objectif de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Vasiliy Titov, vice-président russe de la Fédération internationale de gymnastique, a donné des précisions quant à ce drame. Il a expliqué que Naufal Takdir Al Bari avait tenté une nouvelle figure. «Malheureusement, il n'était pas encore prêt à effectuer un enchaînement aussi complexe.»

Douze jours aux soins intensifs

Le jeune gymnaste a chuté et est mal retombé dans un bac de mousse, subissant de graves blessures au cou. Naufal Takdir Al Bari a passé douze jours aux soins intensifs, mais les médecins n'ont pas réussi à lui sauver la vie. Comme cela a été annoncé le 30 septembre, l'Indonésien a finalement perdu son combat et succombé à ses blessures.

«Nous avons perdu l'un de nos meilleurs éléments. C'est un coup dur pour nous. Nous souhaitons beaucoup de force à la famille», a déploré la Fédération indonésienne de gymnastique. Au moment de la tragédie, lui et ses coéquipiers se trouvaient dans la ville russe de Penza et participaient à un stage de préparation en vue des Mondiaux de gymnastique, qui auront lieu à Jakarta en octobre.