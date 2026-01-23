DE
Face à la Hongrie
La Suisse commence le tour principal de l'Euro par un match nul

La Suisse a commencé le tour principal de l'Euro 2026 par un match nul face à la Hongrie vendredi (29-29). A Malmö, elle a gâché une avance de 7 buts et manqué une victoire qui lui tendait les bras.
La sélection d'Andy Schmid, qui s'est qualifiée pour la deuxième partie de la compétition en prenant la 2e place de son groupe préliminaire, menait 20-14 à la mi-temps puis 24-17 à la 36e minute. Mais les Helvètes ont laissé les Magyars revenir petit à petit.

La Suisse doit encore disputer au moins trois matches dans cet Euro, qui se déroule au Danemark, en Suède et en Norvège. Elle se mesurera à la Croatie dimanche (20h30), à l'Islande mardi (15h30) et à la Suède mercredi (20h30). Les deux premiers des deux groupes du tour principal se qualifient pour les demi-finales.

