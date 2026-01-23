ATS Agence télégraphique suisse
La sélection d'Andy Schmid, qui s'est qualifiée pour la deuxième partie de la compétition en prenant la 2e place de son groupe préliminaire, menait 20-14 à la mi-temps puis 24-17 à la 36e minute. Mais les Helvètes ont laissé les Magyars revenir petit à petit.
La Suisse doit encore disputer au moins trois matches dans cet Euro, qui se déroule au Danemark, en Suède et en Norvège. Elle se mesurera à la Croatie dimanche (20h30), à l'Islande mardi (15h30) et à la Suède mercredi (20h30). Les deux premiers des deux groupes du tour principal se qualifient pour les demi-finales.
