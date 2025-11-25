DE
Euthanasié à 29 ans
Le légendaire cheval Ideo du Thot tire sa révérence

Le célèbre cheval de saut d'obstacles Ideo du Thot est décédé à 29 ans. Vainqueur de la Coupe du monde 2007 avec Beat Mändli, il a passé sa retraite en Normandie aux côtés d'autres champions équestres.
Publié: il y a 38 minutes
L'ancien cheval de Beat Mändli, Ideo du Thot, a dû être euthanasié.
Photo: BENJAMIN SOLAND
Keystone-SDA

Le hongre Ideo du Thot, qui avait remporté en 2007 la finale de la Coupe du monde à Las Vegas avec Beat Mändli, a été euthanasié à l'âge de 29 ans, comme l'a rapporté le journal spécialisé «Pferdewoche».

Le cheval, spécialiste du saut d'obstacles, faisait partie des quadrupèdes les plus marquants de son époque. Après une carrière sportive exceptionnelle, Ideo du Thot a encore passé 14 ans à la retraite dans son haras natal «Elevage du Thot» en Normandie - en bonne santé et dans un environnement familier.

Au haras, il a partagé ses dernières années avec d'autres chevaux célèbres, parmi lesquels le cheval champion olympique en 2012 Nino des Buissonnets de Steve Guerdat et le hongre gris Clooney 51, qui a porté Martin Fuchs jusqu'au titre de champion d'Europe en 2019.

