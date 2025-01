Elisabeth Gerritzen fait son retour sur le Freeride World Tour

Elisabeth Gerritzen a été championne du monde en 2021. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est une surprise douce-amère pour les fans suisses du Freeride World Tour. Douce car Elisabeth Gerritzen fait son retour à la compétition. Amère car ce come-back s'effectue à la suite de la blessure de Sybille Blanjean, qui met donc un terme à sa saison avant même de l'avoir commencée.

La blessure de la jeune Valaisanne remonte à la fin 2024. «J'ai subi une blessure au dos à la suite d'une mauvaise réception, explique Sybille Blanjean dans le communiqué du FWT. En conséquence, je ne pourrai pas skier pendant plusieurs semaines et, malheureusement, je dois renoncer à participer au Tour cette saison.» Celle qui a remporté l'Xtreme de Verbier en 2022 se dit évidemment «triste et frustrée de ne pas pouvoir partager une nouvelle saison avec tous mes amis».

La championne de l'Xtreme 2022 est remplacée par… celle qui l'a gagné en 2019 et 2021, et qui a également été championne du monde sur cette dernière année. Elisabeth Gerritzen avait fait ses adieux au Freeride World Tour en 2023 après sept saisons dans l'élite. «Cette invitation de dernière minute était complètement inattendue et, bien sûr, douce-amère, car elle fait suite à la blessure de mon amie Sybille, écrit la Lausannoise dans le communiqué. J’espère lui rendre hommage et tirer le meilleur parti de cette opportunité.»

La première étape a lieu à Baqueira Beret ces prochains jours, en Espagne. Elisabeth Gerritzen sera l'une des trois championnes du monde au départ chez les femmes, en compagnie de Arianna Tricomi (ITA) et Justine Dufour-Lapointe (CAN). «Le niveau de compétition a explosé depuis ma dernière participation, donc ce sera passionnant de voir si je peux encore rivaliser.» Réponse dans les prochains jours.