Simon Ammann a raté sa saison, mais il en veut encore!

1/5 Simon Ammann fera son retour en Coupe du monde la saison prochaine. Photo: DANIEL KARMANN

Nicola Abt

Depuis près d’une décennie, la même question se pose à la fin de chaque saison de saut à ski: Simon Ammann va-t-il se retirer? Le quadruple champion olympique sera absent lors de la finale de la Coupe du monde à Planica. Une fois de plus, il n’a pas réussi à faire partie de la sélection de l’équipe suisse.

Depuis le début de l’année, l’ancien champion saute dans le cadre de la Coupe continentale de deuxième catégorie. Grâce à deux résultats dans le top 30 en début de saison, il a tout de même pu se rendre aux Championnats du monde à Trondheim fin février. Une fois son travail terminé, Simon Ammann a annoncé sur place une nouvelle qui n’a pourtant pas fait tilter les médias jusqu’à présent.

Les Jeux olympiques lui ont donné l’énergie nécessaire

La déclaration se cache dans une interview d’environ quatre minutes accordée à la SRF dans laquelle il revient sur ses performances décevantes. Après quelques instants, Simon Ammann est interrogé sur son avenir. Et il répond qu’il continuera à sauter jusqu’aux Jeux olympiques de 2026 en Italie.

Une nouvelle qui n’était pas attendue après cette saison médiocre, les critiques au sujet de l’athlète se faisant de plus en plus dures. Mais le Suisse ne se laisse visiblement pas perturber: «Les Jeux olympiques sont mon grand objectif. Je n’aurais jamais investi autant d’énergie en janvier si je n’avais pas eu un objectif à plus long terme», indique-t-il.

Au début de l’année, ses entraîneurs l'ont écarté du cadre de la Coupe du monde. Par la suite, Ammann a essayé de recoller les morceaux: «Je sais par expérience que de tels changements prennent du temps.» Dernièrement, quelques améliorations ont pu être constatées. En Coupe continentale, il s’est classé 14e et 10e en fin de saison.

Un record en perspective

L’hiver prochain, la légende du saut à ski entamera sa 29e saison de Coupe du monde. S’il parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques en Italie, il établirait un record. Jusqu’à présent, seuls la patineuse de vitesse Claudia Pechstein et le sauteur à ski japonais Noriaki Kasai ont participé huit fois aux Jeux d’hiver. Simon Ammann pourrait les égaler.

Pourtant, il y a un an encore, il écrivait dans un blog de Swiss Olympic: «Les Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan et Cortina avec Simon Ammann? Je ne pense pas que ce soit réaliste.» Aujourd’hui, ses chances d’y participer sont réelles. Mais pour être sélectionné, le Suisse devra clairement s’améliorer.