Quatre à la suite pour Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a décroché son quatrième titre mondial consécutif en contre-la-montre dimanche à Montréal. Le Belge de 26 ans a devancé Filippo Ganna de 57 secondes et Paul Seixas de plus d'une minute sur 39 km.

Sans surprise, le Belge Remco Evenepoel a été sacré champion du monde du contre-la-montre dimanche à Montréal, pour la quatrième année consécutive. Stefan Küng a dû se contenter du 7e rang.

Comme la Bernoise Marlen Reusser chez les dames, Remco Evenepoel était tout simplement au-dessus de la mêlée, une fois de plus. Au bout des 39 km d'effort solitaire, il a relégué l'Italien Filippo Ganna à 57 secondes et le jeune Français Paul Seixas à plus d'une minute pour s'offrir, à 26 ans, un quatrième sacre mondial en contre-la-montre. Il égale ainsi le Bernois Fabian Cancellara et l'Allemand Tony Martin, qui n'avaient toutefois pas réussi l'exploit d'enchaîner leurs quatre médailles d'or.

Parti en dernière position, le double champion olympique 2024 (course en ligne et chrono) a mis tout le monde d'accord dès les premiers passages intermédiaires. Il comptait déjà plus de trente secondes d'avance sur ses rivaux au deuxième «checkpoint» et sa victoire ne faisait, déjà, plus aucun doute.

En l'absence de Tadej Pogacar, forfait depuis sa lourde chute sur le Tour d'Espagne, Evenepoel sera le favori de la course en ligne prévue dimanche prochain. Il tentera de devenir le premier coureur de l'histoire à réaliser ce doublé qu'il avait réussi aux derniers JO, déjà en l'absence de l'ogre slovène.

Küng trop court

Vainqueur d'un contre-la-montre sur la Vuelta, Stefan Küng débarquait forcément avec l'ambition de jouer les médailles au Québec. Le rouleur thurgovien, victime d'une fracture du fémur en février, a dû s'incliner face à meilleur que lui. Il a bouclé son effort à 1'44 d'Evenepoel et une trentaine de secondes du podium.

Deuxième Suisse en lice, Stefan Bissegger a terminé au 28e rang, à 2'54 du vainqueur.