DE
FR

Début de saison prometteur
Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Le cycliste zurichois Mauro Schmid monte sur le podium au Tour Down Under. Mercredi, il finit 3e de la 2e étape, à 58 secondes du vainqueur australien Jay Vine.
Publié: 10:27 heures
Le Zurichois Mauro Schmid (à droite) commence bien sa saison.
Photo: Matt Turner
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mauro Schmid confirme sa bonne forme en ce début de saison. Après une 6e place sur le prologue, le Zurichois est monté sur le podium lors de la 2e étape du Tour Down Under, mercredi en Australie.

Le Zurichois de 26 ans a réglé au sprint un groupe de poursuivants au terme des 148 km reliant Norwood à Uraidla, dans la région d'Adelaide, pour prendre la 3e place. Cette première étape de montagne a été remportée par l'Australien Jay Vine, qui s'est imposé devant son coéquipier équatorien Jhonatan Narvaez.

58 secondes de retard

Mauro Schmid a franchi la ligne avec 58 secondes de retard sur le duo de l'équipe UAE. Au général, le champion de Suisse sur route et de contre-la-montre pointe à 1'02 de Jay Vine, qui s'est emparé du maillot de leader alors que trois étapes sont encore au programme.

Joel Suter, le deuxième coureur suisse au départ de cette première course du calendrier World Tour, a terminé dans le gruppetto, à plus de 12 minutes du duo de tête. Le Bernois de 27 ans pointe au 133e rang du classement général.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus