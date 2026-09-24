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Une première
L'Inde accueillera les Mondiaux de cyclisme 2032

Pour la première fois, l'Inde organisera les Championnats du monde de cyclisme sur route en 2032. L’UCI espère ainsi promouvoir le vélo dans le pays.
Publié: 08:51 heures
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Les Mondiaux de cyclisme 2032 se dérouleront en Inde, à Pune.
Photo: IMAGO/SW Pix
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Inde accueillera pour la première fois les Championnats du monde de cyclisme sur route en 2032. Les épreuves se dérouleront à Pune, à l'ouest du pays.

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L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé cette attribution dans un communiqué mercredi. Le président de l’UCI David Lappartient a exprimé l’espoir de mieux ancrer le cyclisme dans un pays qui compte près d’un cinquième de la population mondiale. Selon lui, les Championnats du monde pourraient donner un nouvel élan tant au sport de haut niveau qu’à la pratique quotidienne du vélo.

Les Pays-Bas accueilleront l'édition 2034

La ville de Groningue, qui avait aussi posé sa candidature pour l’édition 2032, accueillera les Mondiaux en 2034. Les Championnats du monde de cyclisme sur route handisport s’y dérouleront en même temps, comme ce fut le cas à Zurich en 2024.

Les lieux d’accueil des prochaines éditions sont en grande partie déjà fixés. Après la Haute-Savoie en France, où se tiendra en 2027 un «Super-Championnat du monde de cyclisme» regroupant presque toutes les disciplines, viendront Abu Dhabi en 2028, le Danemark en 2029 et Bruxelles en 2030. L'édition 2031 dans le Trentin s'inscrira à nouveau dans le cadre d'un «Super-Championnat». Aucun lieu n'a encore été désigné pour 2033.

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