Brandon McNulty a surpris le monde du cyclisme en remportant dimanche à Montréal le titre de champion grâce à un raid solitaire de 32 km, devançant Matthews et Van der Poel.

AFP Agence France-Presse

L'Américain Brandon McNulty a créé la surprise en devenant champion du monde de cyclisme sur route, dimanche à Montréal, grâce à un raid solitaire de 32 km.

Le coureur d'UAE a filé au nez et à la barbe de tous les favoris pour s'imposer avec treize secondes d'avance sur l'Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel à l'issue d'une course à suspense et à multiples rebondissements.

Il devient le troisième Américain à revêtir le maillot arc-en-ciel après Greg LeMond en 1983 et Lance Armstrong, qui a avoué ensuite s'être dopé pendant sa carrière, en 1993.