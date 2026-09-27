AFP Agence France-Presse
L'Américain Brandon McNulty a créé la surprise en devenant champion du monde de cyclisme sur route, dimanche à Montréal, grâce à un raid solitaire de 32 km.
Le coureur d'UAE a filé au nez et à la barbe de tous les favoris pour s'imposer avec treize secondes d'avance sur l'Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel à l'issue d'une course à suspense et à multiples rebondissements.
Il devient le troisième Américain à revêtir le maillot arc-en-ciel après Greg LeMond en 1983 et Lance Armstrong, qui a avoué ensuite s'être dopé pendant sa carrière, en 1993.