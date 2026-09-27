Le défi italien Luna Rossa a remporté dimanche, en baie de Naples, la deuxième série de régates préliminaires de la Coupe de l'America. Alinghi a fini au 6e rang avec 44 points.
Le monocoque skippé par Peter Burling s'est imposé en finale face aux Neo-Zélandais de Team New Zealand après avoir pris les commandes de la course dès la première remontée au vent.
Il a ensuite contrôlé la position de son adversaire sur le plan d'eau tout au long de la régate pour l'empêcher de revenir. Luna Rossa a franchi la ligne d'arrivée avec 17 secondes d'avance, avant d'ouvrir le champagne à bord. Le défi italien confirme ainsi sa très bonne préparation, lui qui avait déjà remporté en mai la première série de régates préliminaires, à Cagliari.
Ces résultats n'offrent aucun avantage pour la 38e Coupe de l'America, programmée de mai à juillet 2027 sur le même plan d'eau. Mais, pour les équipes en lice, toutes les répétitions sont bonnes à prendre dans une catégorie où les occasions de se mesurer à la concurrence sont rares.
Troisième après les courses de samedi, Alinghi n'a pas réussi à se hisser en finale. Lors de la première course, le défi suisse a terminé 8e (sur 9). Et rebelote dans la 8e et dernière régate. Luna Rossa avait cumulé 71 points contre 56 pour le défi des Antipodes. La France a fini 3e devant quatre bateaux à 44 points, dont Alinghi.