Luna Rossa a remporté dimanche en baie de Naples la deuxième série de régates préliminaires de la Coupe de l’America, en battant Team New Zealand en finale. Alinghi termine 6e avec 44 points.

ATS Agence télégraphique suisse

Le défi italien Luna Rossa a remporté dimanche, en baie de Naples, la deuxième série de régates préliminaires de la Coupe de l'America. Alinghi a fini au 6e rang avec 44 points.

Le monocoque skippé par Peter Burling s'est imposé en finale face aux Neo-Zélandais de Team New Zealand après avoir pris les commandes de la course dès la première remontée au vent.

Il a ensuite contrôlé la position de son adversaire sur le plan d'eau tout au long de la régate pour l'empêcher de revenir. Luna Rossa a franchi la ligne d'arrivée avec 17 secondes d'avance, avant d'ouvrir le champagne à bord. Le défi italien confirme ainsi sa très bonne préparation, lui qui avait déjà remporté en mai la première série de régates préliminaires, à Cagliari.

Ces résultats n'offrent aucun avantage pour la 38e Coupe de l'America, programmée de mai à juillet 2027 sur le même plan d'eau. Mais, pour les équipes en lice, toutes les répétitions sont bonnes à prendre dans une catégorie où les occasions de se mesurer à la concurrence sont rares.

Troisième après les courses de samedi, Alinghi n'a pas réussi à se hisser en finale. Lors de la première course, le défi suisse a terminé 8e (sur 9). Et rebelote dans la 8e et dernière régate. Luna Rossa avait cumulé 71 points contre 56 pour le défi des Antipodes. La France a fini 3e devant quatre bateaux à 44 points, dont Alinghi.