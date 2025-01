Iouri Podladtchikov de retour à la compétition

Iouri Podladtchikov est de retour aux affaires. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Champion olympique de half-pipe en 2014, Iouri Podladtchikov va faire son retour à la compétition la semaine prochaine lors du Laax Open, annonce Swiss-Ski. Le Zurichois de 36 ans s'était retiré du sport de haut niveau en août 2020.

«Je ressens toujours une envie et une joie incroyables», a déclaré «I-Pod», cité dans un communiqué de Swiss-Ski. Il affirme avoir «passé autant de temps dans la neige que lors de mes meilleures années» et souligne n'avoir jamais digéré son forfait pour les JO de Pyeongchang 2018.

Victime d'un traumatisme crânien lors d'une chute aux X-Games en 2018, Podladtchikov avait dû déclarer forfait pour les JO 2018. Un an plus tard, une rupture d'un tendon d'Achille l'avait privé de finale dans sa dicipline de prédilection aux championnats du monde de Park City.

Corps meurtri

Le corps meurtri, il avait annoncé la fin de sa carrière sportive à l'été 2020, avec un palmarès remarquable: trois médailles aux Championnats du monde - l'or en 2013 au Canada, l'argent en 2011 et 2017 - sept médailles aux X-Games et 14 places sur le podium en Coupe du monde.

Iouri Podladtchikov, qui s'est consacré essentiellement à la photographie après sa retraite, espère bien enrichir ce palmarès lors de sa seconde carrière de snowboardeur. «Je vois mon retour en Coupe du monde comme une grande chance de terminer ma carrière en beauté. Mon objectif, ce sont les Jeux olympiques de 2026, explique-t-il encore.

Son retour sur le devant de la scène est prévu pour le vendredi 17 à Laax, là même ou il disputé son dernier concours au plus haut niveau. «Ces derniers temps, j'ai passé autant de temps dans la neige que lors de mes meilleures années», assure-t-il, et je me sens super bien sur la planche.»