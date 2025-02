Un prodige de la course secoue le monde de l'athlétisme

1/5 Jacob Kiplimo pourrait devenir la prochaine grande star de la course à pied. Photo: keystone-sda.ch

Jacob Kiplimo a récupéré le record du monde du semi-marathon dimanche à Barcelone et l'a ramené à 56 minutes et 41 secondes. Auparavant, la marque était de 57:30, établie par Yomif Kejelcha (Ethiopie) en octobre dernier. Ces 48 secondes de différence semblent minimes, mais c'est un carton pour l'athlète de 24 ans.

«C'est une performance qui est difficile à classer pour moi aussi», déclare la légende suisse du marathon Viktor Röthlin. Jacob Kiplimo a franchi la ligne des 10 km en un temps que seuls cinq athlètes ont battu lors d'une telle course sur route, à savoir 26:46. L'Ougandais a ensuite tenu sur plus de 11 km à ce rythme!

À 15 ans aux Jeux olympiques

«C'est de la folie», poursuit Viktor Röthlin. «Il a déjà montré à plusieurs reprises qu'il avait un talent incroyable. Mais que cela devienne un tel temps? C'est un saut gigantesque.»

Les autres chiffres de la course semblent presque imaginaires, et pas seulement pour les coureurs amateurs: Kiplimo a couru le semi-marathon à une moyenne de 2:41 minutes par kilomètre, ce qui correspond à 22,3 km/h. De quoi en essouffler plus d'un rien qu'à la lecture.

Cela fait longtemps que Jacob Kiplimo est considéré comme un immense talent. À 15 ans, il était aux Jeux olympiques de Rio en 2016. En 2021, à Tokyo, il a remporté le bronze sur 10'000 m. L'année dernière, il a été champion du monde de cross. Et bientôt, le jeune homme de 24 ans pourrait devenir une star dans le monde de la course à pied. Le 27 avril, il disputera son premier marathon à Londres.

Un cap à portée de main

«Il pourrait être le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures», indique Viktor Röthlin. «En appliquant la règle empirique qui consiste à multiplier le temps du semi-marathon par deux et à y ajouter 3 à 5 minutes, il avait déjà un peu de marge auparavant. Avec le nouveau temps de record du monde, il a encore plus de marge!»

Ce serait une sensation! Passer sous cette marque a longtemps été considéré comme inatteignable pour le corps humain. La superstar Eliud Kipchoge l'a fait en 2019, mais dans des conditions de laboratoire. Et même si le marathon de Londres n'est sans doute pas le plus approprié pour réaliser un nouveau temps fabuleux, tous les regards seront tournés vers l'Ougandais, malgré la présence de stars comme Eliud Kipchoge et Kenenisa Bekele.