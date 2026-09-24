Tyson Fury et Anthony Joshua s’affronteront enfin le 11 décembre à Cardiff. Le combat, attendu depuis de nombreuses années, se tiendra à Cardiff et sera diffusé sur Netflix.

ATS Agence télégraphique suisse

La date est fixée: le très attendu combat entre les boxeurs poids lourds britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua se déroulera le 11 décembre à Cardiff. Le promoteur l'a annoncé jeudi.

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Les rumeurs avaient évoqué New York ou Londres pour ce match de géants entre deux anciens champions du monde, mais c'est finalement le Principality Stadium et ses 80'000 places qui a été retenu, dans la capitale galloise, selon le promoteur saoudien Turki Alalshikh.

Retransmis sur Netflix

«Pendant 15 ans, personne n'a pu monter ce combat, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Je peux dorénavant confirmer que le match entre Fury et Joshua se déroulera au Royaume-Uni. Ce sera l'un des plus gros matches de l'histoire de la boxe et je suis ravi pour les fans d'avoir pu faire en sorte que ça se produise.»

Fury et Joshua étaient en pourparlers depuis plusieurs années au sujet de cet affrontement espéré depuis 2017 et officialisé en avril dernier. Une première conférence de presse avec les deux boxeurs est prévue pour le 30 septembre à Londres. Le combat sera retransmis sur Netflix et va rapporter plusieurs millions de dollars à chacun des duettistes.