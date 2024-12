Ce samedi, la skieuse américaine Lindsey Vonn fait son retour en Coupe du monde. Si elle veut également se classer parmi les meilleurs retours de l'histoire, elle devra fournir un effort considérable. Voici les plus grands comebacks sportifs à ce jour, notés par Blick.

Les plus grands comebacks de l'histoire du sport

Les plus grands comebacks de l'histoire du sport

Daniel Leu

Mohamed Ali (boxe)

Photo: AFP

L'Américain a pris involontairement sa retraite en 1967. Ayant refusé d'effectuer son service militaire, il s'est vu retirer sa licence de boxe. Mais en 1970, il est revenu sur le ring. Et comment! Jusqu'en 1981, il a encore disputé avec succès de nombreux combats, dont le légendaire «Rumble in the Jungle».

Note du comeback: 6

Niki Lauda (formule 1)

Photo: imago sportfotodienst

Il a fallu attendre trois ans après sa retraite pour que l'Autrichien reprenne le volant, avec succès. En 1984, sa troisième année de comeback, il est devenu champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Plutôt pas mal, non?

Note du comeback: 5,75

Michael Phelps (natation)

Au cours de la première partie de sa carrière (jusqu'en 2012), l'Américain est devenu 18 fois champion olympique. Après son retour, il a encore décroché cet honneur à cinq reprises (2014-2016).

Note du comeback: 5,5

Mario Lemieux (hockey sur glace)

Lorsque le Canadien a pris sa retraite en 1997 en raison d'un cancer, il l'a fait en tant que champion du monde et vainqueur de la Coupe Stanley. Mais il est revenu sur la glace en 2000 pour six ans et il a remporté l'or olympique en 2002. Difficile de faire mieux.

Note du comeback: 5,25

Martina Hingis (tennis)

Photo: AFP

S'il fallait résumer la carrière de la Suissesse, ce serait assez simple: elle est revenue au jeu en 2003, 2005, 2007, 2013 et 2017. Après sa première retraite, elle a encore remporté trois tournois de simple et 29 tournois de double (dont 4 Grands Chelems).

Note du comeback: 5

Martina Navratilova (tennis)

Lorsque l'Américaine s'est retirée en 1994, elle était l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire. En 2000, elle a fêté son retour en double et en mixte. Elle a encore remporté trois titres du Grand Chelem, mais n'a eu aucune chance en simple.

Note du comeback: 5

George Foreman (boxe)

Photo: keystone-sda.ch

Entre 1977 et 1987, l'Américain n'a pas disputé de combats, puis il est revenu sur le ring à l'âge de 38 ans. Après sa victoire en 1994 contre Michael Moorer, il est devenu, à 45 ans, le plus vieux champion du monde de boxe des poids lourds.

Note du comeback: 5

Michael Jordan (basketball)

Photo: imago images/ZUMA Wire

Le 13 janvier 1999, l'Américain a officiellement annoncé sa retraite. Deux ans plus tard, il était de retour sur le parquet, lui qui avait déjà fait un passage dans le baseball en 1993. Avec les Washington Wizards, «Air Jordan» a encore réussi à se hisser deux fois en play-off avant de se retirer définitivement en 2003.

Note du comeback: 4,5

Kim Clijsters (tennis)

La joueuse de tennis belge a fait deux comeback au cours de sa carrière: le premier en 2009 (après deux ans d'absence) et le second en 2020 (après huit ans d'absence). Après sa première pause, elle a encore gagné sept tournois, dont deux fois l'US Open, mais elle n'a pas réussi son deuxième retour.

Note du comeback: moyenne de 4,5 (1er comeback 5,25 et 2e comeback 3,75).

Michael Schumacher (formule 1)

Photo: imago images/Motorsport Images

Fin 2006, l'Allemand a pris sa retraite en tant que septuple champion du monde de Formule 1. En 2010, il a fait son retour pour Mercedes. «Schumi» était certes compétitif, mais il n'a pu décrocher qu'une seule place sur un podium en trois ans (à Valence en 2012).

Note du comeback: 4

Katarina Witt (patinage artistique)

Photo: imago/Camera 4

Lorsqu'elle a connu ses plus grands succès, la RDA existait encore. Lorsqu'elle a fait son retour en 1994, elle n'existait plus. Katarina Witt s'est tout de même classée septième aux Jeux olympiques de 1994.

Note du comeback: 4

Marcel Hirscher (ski alpin)

En 2019, l'Autrichien a pris sa retraite en étant l'un des skieurs les plus titrés de tous les temps. Cette saison, il fait son retour. Il s'est classé 23e lors de l'ouverture de la saison à Sölden, mais il s'est déchiré le ligament croisé début décembre. Impossible de dire s'il reviendra sur le cirque blanc.

Note du comeback: 3,5

Björn Borg (tennis)

Le joueur de tennis suédois a pris sa retraite une première fois en 1983. Il a ensuite fêté quelques retours, notamment en raison de problèmes financiers. Mais il n'a jamais pu renouer avec ses succès d'antan.

Note du comback: 2

Lance Armstrong (cyclisme)

En 2005, l'Américain a pris sa retraite en tant que septuple vainqueur du Tour de France. Mais en 2009, il a fait son retour. La même année, il a terminé troisième du Tour de France. Plus tard, ce résultat a aussi été annulé en raison de son usage de produits dopants.

Note du comeback: -

N'ont pas été pris en compte: