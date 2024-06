Pour son retour, Ajla Del Ponte va affronter Mujinga Kambundji

Outre les héros de Rome, une coureuse fera l'objet d'une attention particulière aux Championnats suisses de Winterthour: Ajla Del Ponte.

Matthias Dubach

L'athlétisme suisse se porte mieux que jamais. Après la moisson record de neuf médailles aux championnats d'Europe de Rome, les Championnats Suisses de Winterthour – qui se tiendront vendredi et samedi – permettront à certains héros des championnats d'Europe de Rome de s'illustrer à nouveau. Sept des huit médaillés prendront ainsi le départ d'une course au stade Deutweg. Seul le champion d'Europe du 200 mètres Timothé Mumenthaler sera absent en raison de problèmes musculaires.

Mais en plus d'Angelica Moser, Mujinga et Ditaji Kambundji, Jason Joseph, William Reais, Simon Ehammer et Annik Kälin, une coureuse – qui n'était pas à Rome – risque fort d'attirer l'attention. Et pour cause, la Tessinoise Ajla Del Ponte fera son grand à la compétition.

Retour rapide après une déchirure musculaire

Celle qui avait terminé 5e du 100 mètres des JO de Tokyo en 2021 va tenter l'impossible à Winterthour. Elle cherchera en effet à composter un billet olympique de dernière minute pour les JO de Paris. En mai, après près de deux ans de repos forcé, la Tessinoise avait enfin officialisé son retour. Mais lors du meeting de Bâle, après trois courses seulement, elle avait subi une déchirure musculaire au niveau de la cuisse droite, avec à la clef plusieurs semaines de convalescence.

Mais désormais, Ajla Del Ponte est définitivement prête à renouer avec la compétition. Et quoi de mieux pour ce faire que de se frotter à Mujinga Kambundji. Un affrontement grandiose, sur le papier en tout cas. Toutefois, selon le coach fribourgeois Laurent Meuwly, la Tessinoise s'est entraînée pour la première fois à sprinter à fond en début de semaine. Pour rappel, la dernière course commune de Del Ponte et de Kambundji remonte au 26 août 2022, lors d'un relais au meeting d'Athletissima à Lausanne.

En participant aux Championnats suisses, Ajla Del Ponte a déjà gagné l'épreuve la plus importante. Et tout ce qui suivra ce week-end à Winterthour ne sera que du bonus.