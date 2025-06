Un chien termine 13e de l'étape du Tour de Colombie

Blick Sport

Marc Hirschien? Tadej Dogacar? Sur la deuxième étape du Tour de Colombie féminin, un trouble-fête est venu perturber la course. Enfin, perturber, pas vraiment. Sur les 25 derniers kilomètres, un chien s'est mêlée aux coureuses. S'il n'est pas parvenu à jouer la gagne, il a quand même terminé à une honorable 13e place. Impressionnant, sachant que l'étape se disputait en montée et en altitude.

Les organisateurs ont précisé que l'animal n'a pas gêné les cyclistes dans la montée vers l'Alto de La Línea. «Il a par contre volé la vedette (et nos cœurs!), en rigole les réseaux sociaux de la Fédération colombienne de cyclisme. Il a ensuite attendu le groupe de tête et a même joué le rôle de coéquipier en tirant les cyclistes comme un vrai professionnel. Sa récompense? L'affection du public et le titre du plus combatif de l'étape.»

Selon la Fédération, ce chien est connu des amateurs de cyclisme qui gravissent ce col, puisqu'il les accompagne souvent. Cette fois, il a eu le droit à des caméras pour filmer son exploit. On ne sait par contre pas s'il sera au départ de la troisième étape.