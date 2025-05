Avec Blick, la finale de l'Eurovision s'annonce aussi mordante que tordante. La drag queen valaisanne Frani ELLE, humoriste et star des réseaux sociaux, sera de la partie pour vous faire vivre la meilleure soirée possible. En attendant, faisons les présentations…

1/4 La drag queen valaisanne Frani ELLE, humoriste et animatrice d'émissions de la RTS, passera la finale de l'Eurovision avec Blick. Photo: Frani ELLE

Léo Michoud Journaliste Blick

L'Eurovision à la sauce suisse, c'est parti! Et chez Blick, on aimerait que la soirée de la finale – ce samedi 17 mai à Bâle, dès 21h – soit piquante, kitsch et transgressive. C'est pourquoi la drag queen valaisanne Frani ELLE sera dans nos locaux, pour apporter sa patte à notre live. Perruque et paillettes seront de sortie pour l'animateur télé, humoriste et star des réseaux!

« Je serai très cash, et là pour foutre le bordel. Ce sera une soirée très divertissante Frani ELLE, drag queen, humoriste valaisan et animateur de la soirée Eurovision de Blick »

Ce show télé d'envergure ne sera peut-être pas si interminable. Tout au long des presque 3h30 de direct, vous retrouverez ses commentaires aussi drôles que sincères en vidéo sur nos plateformes. «Je serai très cash, et là pour foutre le bordel. Ce sera une soirée très divertissante», se réjouit Francesco Mercanton – de son vrai nom – qui joue notamment les entremetteurs entre propriétaires de chiens dans l'émission «Hot Dogs» de la RTS.

La chanson suisse, ce n'est pas sa came

Frani ELLE l'assure, il ne faut pas s'attendre à du chauvinisme de sa part. «Ça me brise le cœur, mais la chanson suisse n'est de loin pas ma préférée de cette année!» Pour elle, la Suisse part clairement perdante: «Dans la période que l'on vit, on a besoin de folie et de rire. Et pas de chansons trop sentimentales comme celle de Zoë Më ou de Louane pour la France.»

Son coup de cœur pour cette édition 2025? La chanson «Espresso Macchiato», dans laquelle l'Estonien Tommy Cash chante son amour aux boissons chaudes. Notre invitée se réjouit donc de tacler – en talons hauts – les prestations des artistes qui concourront à Bâle samedi.

«L'Eurovision m'a vraiment donné envie de faire de la scène et de m'habiller en femme. Pour moi, plus c'est ridicule, plus c'est kitsch, plus c'est fou, plus j'aime.» Fan du concours depuis son plus jeune âge, Frani distillera toute son expertise en texte et en images lors de notre live. Non sans une bonne couche d'ironie – et de fond de teint.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des banques valaisannes aux scènes romandes

A la ville, Frani ELLE est l'extension «200 fois plus dingue» du Valaisan Francesco Mercanton, ex-formateur dans le milieu bancaire devenu comédien et créateur de contenu. Lui et son alter ego féminin sont suivis par 95'000 abonnés sur TikTok et 51'000 sur Instagram. Rien que ça.

En 2020, durant la pandémie, Frani se met à partager de petites capsules humoristiques, dans lesquelles son personnage de blonde hyperféminine et lui tournent en dérision la Suisse et ses spécificités. Et le public répond présent. Les vues se comptent désormais par millions.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si bien que Francesco quitte son emploi et se lance professionnellement sur scène. Avec l'aide de son mari, Frani met sur pied début 2024 son spectacle «Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous!», qu'il joue encore en Suisse romande (voir ci-dessous).

Après des passages remarqués à la télévision romande, l'artiste se lance dans la chanson et prépare un single. Frani ELLE se rêve en candidate de l'Eurovision, voire en remplaçante de Jean-Marc Richard au commentaire du concours européen. Mais ne dites surtout pas à la drag queen qu'elle est la nouvelle Marie-Thérèse Porchet. Car elle est «beaucoup plus jeune et sexy».

Ne manquez pas notre live de la finale de l'Eurovision à Bâle, ce samedi 17 mai dès 20h! Toutes nos informations en lien avec l'Eurovision sont à retrouver sur cette page. Frani ELLE présentera son spectacle «Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous!» le 7 juin prochain à Bienne (salle Nebia). Plus d'informations à propos de ce «one-drag-show d'humour» sur www.lodieusecompagnie.com