La phase de candidature est terminée. Les candidats et candidates ont été sélectionnés, et c'est maintenant à vous de voter. Choisissez la personne qui, en tant que fan reporter pour Blick, deviendra la voix des supporters de votre club de hockey.

Ils sont passionnés par leur club et souhaitent partager leur passion avec la communauté de Blick. Après l'appel lancé pour recruter des fan reporters, c’est maintenant à vous de jouer: votez pour le candidat ou la candidate de votre choix.

Alexandra Froidevaux (HC Fribourg-Gottéron)

Alexandra Froidevaux est présente dans les tribunes en place debout à tous les matchs, elle filme et publie ses contenus sur les réseaux sociaux lors de chaque rencontre. Elle ne manque aucun match à domicile de Gottéron et se déplace aussi à quelques matchs à l'extérieur. Pourquoi Alexandra Froidevaux se considère-t-elle comme la personne idéale pour devenir fan reporter? Elle adore le hockey et les réseaux sociaux. Devenir fan reporter lui permettrait de mêler ces deux domaines qui la passionnent.

0:36 Fan reporter: Alexandra Froidevaux (HC Fribourg-Gottéron)

Jennifer Furrer (Lausanne HC)

Jennifer Furrer ne manque aucun match à domicile de son club, le Lausanne HC, depuis les places assises en secteur 111. Elle se déplace également à quelques matchs à l'extérieur et publie des vidéos de hockey depuis une année sur ses réseaux sociaux. Elle a déjà photographié et interviewé des fans lors d'événements comme des concerts. C'est pourquoi, Jennifer Furrer pense être la personne idéale. Devenir fan reporter lui permettrait également de partager sa passion pour les vlogs.

0:30 fan reporter: Jennifer Furrer (Lausanne HC)

Robin Harsch (Genève-Servette HC)

Fan du Genève-Servette HC, Robin Harsch se rend à la patinoire environ une fois par semaine ou toutes les deux semaines pour supporter son club. A côté de sa passion pour son club de hockey, il a déjà réalisé des films sur le tennis et Roger Federer, «Federer et moi». Pourquoi Robin Harsch se considère-t-il comme la personne idéale pour devenir fan reporter? Aussi fou du GSHC que son fils âgé de 12 ans, il souhaiterait pouvoir devenir fan reporter en binôme avec ce dernier.

0:25 Fan reporter: Robin Harsch (Genève-Servette HC)

Gaétan Cuhat (Lausanne HC)

Gaétan Cuhat assiste à tous les matchs de la saison régulière à domicile depuis le secteur debout, pour ne rien manquer de l'ambiance et de l'émotion de la patinoire. Il se déplace également à l'extérieur plusieurs fois durant la saison. Gaétan Cuhat gère déjà un compte TikTok dédié au LHC sur lequel il partage sa passion pour son club. Fan du Lausanne HC, il s'intéresse aussi à l'actualité du hockey suisse en général. Pourquoi Gaétan Cuhat se considère-t-il comme la personne idéale pour devenir fan reporter? Passionné par le sport et le partage avec les autres fans, il suit l'actualité au quotidien et aime partager ses analyses. Petit plus: il a déjà de l'expérience dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. En tant que fan reporter, il souhaiterait «apporter un regard proche des fans, avec de la passion, de la curiosité et l’envie de raconter les histoires qui se cachent derrière les résultats et les événements sportifs.»

0:43 Fan reporter: Gaétan Cuhat (Lausanne HC)

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