Quand l'UNIL purge la solidarité avec la Palestine

En prononçant le licenciement du professeur Joseph Daher, l'université de Lausanne se fait la police des opinions et s’inscrit dans le sillage de la bonne société vaudoise dont elle est issue, analyse l'écrivain Quentin Mouron.

Quentin Mouron Ecrivain

Il y a quelques mois, une enseignante d’un collège privé était poussée à la démission par une nébuleuse de harceleurs. Motif: soutien à la cause palestinienne. La bonne société éructait de contentement et de joie aigre! Aujourd’hui, l’Université de Lausanne contourne le recours d’un professeur pour le non-renouvellement de son contrat, et prononce son licenciement.

L’institution est à l’image de la bourgeoisie vaudoise, dont elle est une émanation. Le droit du travail, elle s’en moque. La solidarité avec les peuples, pas son affaire. Le dialogue, pas sa priorité. Ce sont les mêmes méthodes, le même goût passionné pour la purge et la tonte des têtes qui dépassent. Le professeur Joseph Daher est mondialement reconnu. Il a par ailleurs le tort de joindre la pratique à la théorie. C’en est assez pour que le rectorat sonne l’hallali.

Le message est clair: préparez vos cours pépères, donnez vos kilos réglementaires d’articles pour revues évaluées par des pairs, le soir rentrez chez vous. Si vraiment vous voulez vous engager, après tout vous avez le droit, on n’est quand même pas chez les Russes, surtout n’hésitez pas à publier un livre chez un éditeur obscur, nous nous ferons un devoir de l’afficher deux semaines dans les couloirs, l’un de vos confrères en publiera une recension dans deux ou trois ans.

Après avoir été mise en cause pour sa complaisance, voire sa complicité, avec les crimes commis à Gaza, la bonne société entend non seulement se défendre, mais contre-attaquer. Ainsi des purges, ainsi des licenciements, ainsi des procès médiatiques en antisémitisme. Toujours instruits par ces parangons de la modération et du débat démocratique! La nuance est en effet un outil merveilleux, à l’aide duquel on creuse si bien les fosses communes.