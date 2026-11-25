David Lisnard est le nouveau favori des sondages dans le camp du centre et de la droite française. Problème: son programme libéral est aux antipodes des propositions des autres candidats. Pas sûr que les Français aient vraiment compris son programme.

En bref David Lisnard, maire de Cannes et président de Nouvelle Energie, est candidat à la présidentielle de 2027. L'Association des maires de France qu'il préside tient ces jours-ci son Congrès à Paris.

Son principal défi est de transformer son ancrage local, avec 81,1% des voix aux municipales à Cannes en 2026, en un soutien national, face à une droite fragmentée et des concurrents comme Edouard Philippe et Marine Le Pen.

En novembre 2026, les intentions de vote pour Lisnard oscillent entre 8% et 12%, alors que 24% des électeurs interrogés envisageraient de le soutenir selon une enquête d'octobre.

Richard Werly Journaliste Blick

Un seul mot d'ordre: éviter que la panique s'empare des équipes de campagne et, surtout, des électeurs. Depuis que le maire de Cannes, David Lisnard, à la tête du mouvement «Nouvelle Energie», a commencé son ascension dans les sondages pour la présidentielle française d'avril-mai 2027 – il est désormais au-dessus de 10% dans les intentions de vote au premier tour –, les autres candidats de la droite redoutent l'hémorragie dans leur camp.

«C'est clair, la dynamique est de son côté. Au congrès des maires, la salle était pleine à craquer pour son intervention. Il fait le plein», juge Philippe Bergues, un élu de la Sarthe, venu à Paris pour l'assemblée annuelle de la puissante Association des maires de France (AMF) que l'élu cannois préside depuis novembre 2021.

Le fantôme de Fillon

Lisnard fait peur. Ou plutôt, il est en train de chambouler la donne politique dans le camp conservateur qui, en France, ne s'est toujours pas remis de l'échec de François Fillon en 2017, face à Emmanuel Macron.

Il y a dix ans, Fillon était donné archigagnant pour la présidentielle, alors que la voie semblait dégagée par la décision du chef de l'Etat sortant, François Hollande, de ne pas se représenter pour un second mandat (ironie, ce dernier songe aujourd'hui à revenir). La ligne politique de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy était libérale. Il promettait de supprimer 500'000 postes de fonctionnaires en cinq ans – sur environ six millions d'employés du secteur public – et jurait qu'il fallait «arrêter d'emmerder les Français».

On connaît la suite. Empêtré dans les affaires politico-financières, François Fillon a tout raté. Dix ans plus tard, son héritier se nomme David Lisnard.

Cet héritage, le maire de Cannes, fils d'une danseuse étoile et d'un commerçant de la ville méditerranéenne, le cultive avec habileté. Il laisse dire qu'il est le «Javier Milei» français, c'est-à-dire un pourfendeur de l'Etat obèse qui asphyxie l'économie et les entreprises. Il promet au moins 200 milliards d'euros d'économies annuelles en fin de quinquennat, avec une ambition de 300 milliards.

Mais attention, pas de grands coups de sabre à la Milei ou à la Elon Musk aux Etats-Unis. Lisnard veut redéployer 450 000 agents publics des bureaux vers les services de terrain… c'est-à-dire vers les communes et les départements, pour décentraliser davantage le pays.

Règle d'or budgétaire

Il veut aussi inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution pour stopper la dette… ce qu'Emmanuel Macron envisage désormais de faire avant son départ, via une possible réunion du Congrès (l'Assemblée nationale et le Sénat réunis) au début de 2027.

Stéphane Garelli, fondateur de l'Institut de management de l'université de Lausanne, y voit une bonne réponse au marasme économique français : «Je ne crois pas aux coupes sombres dans l'administration, explique-t-il. Je crois en revanche au frein constitutionnel à la dette et à un déplacement des décisions économiques vers les collectivités locales, pour que les entreprises obtiennent rapidement des réponses efficaces.»

A qui David Lisnard fait-il peur? A trois hommes qui pourraient voir se dérober le tapis électoral sous leurs pieds si sa progression sondagière continue. Avec, en plus, ce puissant levier qu'est le réseau des maires de France, à la tête duquel il espère être réélu cette semaine.

Les trois «victimes» de l'élu cannois, ultramédiatisé chaque année pour le festival de cinéma le plus célèbre au monde, sont les anciens Premiers ministres Edouard Philippe et Gabriel Attal, ainsi que le patron du parti «Les Républicains», Bruno Retailleau. Le premier est encore en tête des sondages, mais il voit son avance fondre, et son surnom de «Doudou» est à l'image de sa posture jugée trop tranquille. Le second est, à 37 ans, jugé beaucoup trop jeune après l'expérience Macron, ce président aujourd'hui si impopulaire auquel il doit tout.

Le troisième, élu de Vendée, ancré sur le terrain, ambitionnait aussi de réincarner François Fillon. Mais son programme centré sur le rejet des migrants clandestins est trop proche de celui de la favorite: Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national.

Etatisme social

Le RN, justement. David Lisnard le libéral évite soigneusement de l'affronter, alors que ce parti de droite nationale populiste reste ancré dans un étatisme social à l'opposé de ses convictions. Logique et habile. Lisnard le Cannois est proche d'Eric Ciotti, le maire de Nice, principal allié de droite de Marine Le Pen.

Lisnard le libéral flirte aussi politiquement avec Sarah Knafo, la compagne du candidat Eric Zemmour, l'autre figure française de l'extrême droite. La stratégie est assez claire: une forme d'«union des droites» qui pourrait récupérer les électeurs conservateurs, comme Silvio Berlusconi le fit jadis en Italie, ce pays si proche de Cannes.

Au final? Un candidat qui rompt la monotonie électorale et profite d'une ruée médiatique à cinq mois de l'élection présidentielle. Avec, en ligne de mire, deux scénarios. Celui de la météorite électorale, comme ce fut le cas pour Eric Zemmour en 2022 (passé de 17% dans les sondages à 7% des voix lors du scrutin). Ou celui du chamboule-tout qui déplace les lignes et redonne vie à ce qu'Emmanuel Macron a tout fait pour casser: une droite française qui parle d'économie, de croissance et d'entreprise, en plus de ses fondamentaux sur la sécurité et la lutte contre l'immigration.

Ironie politique: la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, à fond dans les promesses sociales, la lutte contre les riches et les inégalités, pourrait aussi, de son côté, en profiter.