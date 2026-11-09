Le Premier ministre israélien sortant n'a pas été chargé de former le prochain gouvernement. C'est le leader de l'opposition, Gadi Eisenkot, qui a reçu ce mandat. Une mission que Benjamin Netanyahu va tout faire pour torpiller, selon notre journaliste Richard Werly.

En bref Les élections législatives anticipées du 27 octobre 2026 en Israël ont conduit à une impasse politique : Benyamin Netanyahou a perdu sa majorité parlementaire, et aucun autre camp n'a obtenu une majorité absolue pour gouverner. Le président Isaac Herzog a confié à Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major, la mission de former un nouveau gouvernement le 8 novembre.

Le président Isaac Herzog a confié à Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major, la mission de former un nouveau gouvernement le 8 novembre. Celui-ci, soutenu par 67 députés, a 28 jours pour bâtir une coalition, avec une possible prolongation de 14 jours. Son défi majeur réside dans l'absence de majorité pour son bloc de 48 sièges, l'obligeant à négocier avec d'autres partis, notamment les ultraorthodoxes et les partis arabes, dont il refuse pour l'instant la participation au gouvernement.

Son défi majeur réside dans l'absence de majorité pour son bloc de 48 sièges, l'obligeant à négocier avec d'autres partis, notamment les ultraorthodoxes et les partis arabes, dont il refuse pour l'instant la participation au gouvernement.

Richard Werly Journaliste Blick

Gadi Eisenkot est tout sauf un révolutionnaire. Leader de l'opposition israélienne à Benjamin Netanyahu, cet ancien chef d'état-major, issu d'une famille juive séfarade du Maroc, a toujours fait preuve, au combat, d'une détermination implacable. Contre le Hezbollah au Liban, sa doctrine «Dahiya» consistait à détruire le plus possible d'infrastructures civiles dans les quartiers sud de Beyrouth pour soulever la population contre la milice chiite alliée de l'Iran.

Imaginer que ce militaire de carrière puisse, après avoir été chargé de former le gouvernement par le président Isaac Herzog, renverser la table et battre Benjamin Netanyahu en 28 ou 43 jours (les délais officiels) sur le tapis vert des alliances politiques est donc très difficile.

Le mandat d'Eisenkot

Tel est pourtant le mandat qui lui a été confié, dans des conditions particulièrement compliquées. Avec 48 sièges contre 53 pour le bloc Netanyahu, les forces d'opposition du bloc Eisenkot n'ont pas, en nombre de sièges, les moyens de faire partir le Premier ministre sortant. Plus problématique: le Likoud, le parti de «Bibi», est arrivé en tête des formations politiques lors des législatives du 27 octobre. Il peut donc légitimement considérer qu'il n'a pas été désavoué, malgré les fractures engendrées dans le pays, depuis l'assaut terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, par l'impitoyable guerre à Gaza.

Tout repose donc sur une équation aussi mathématique que problématique: Gadi Eisenkot disposera d'une majorité de 67 sièges sur 120 à la Knesset s'il conclut un accord avec les partis arabes et leurs 19 élus, un score inédit en Israël, dont deux millions de citoyens sur 10,3 millions sont d'origine palestinienne. Dans le cas contraire, il sera tributaire des débauchages au cas par cas dans les partis juifs. Ce qui ne manquera pas de nourrir l'instabilité chronique de l'État hébreu, où tout se joue souvent sur l'appui de petites formations, comme celles représentant les juifs orthodoxes hostiles à la conscription militaire.

Le rôle des partis arabes

La donne enclenchée par la mission confiée le 8 novembre à Gadi Eisenkot est dès lors claire. Soit l'ancien général tient les partis arabes éloignés du pouvoir malgré leur représentativité, au nom du caractère juif de l'Etat d'Israël. Ce qui le rendra vulnérable aux possibles défections, manipulations et embuscades ultérieures au Parlement, dans lesquelles excelle Benjamin Netanyahu. Soit il négocie avec ces partis un accord respectueux de leur représentativité électorale. Au risque de pousser dans ses retranchements la droite nationaliste et sioniste et de la coaliser contre lui, elle qui est résolue, en retour, à accélérer la colonisation dans les territoires palestiniens et à reprendre, dans les prochaines semaines, les frappes sur Gaza ou sur l'Iran. Avec, simultanément, un risque accru de violence en Israël même, contre tous ceux qui tendent la main aux «traîtres arabes».

Soutien militaire américain

Ajoutez à cet imbroglio israélien la question du soutien militaire des Etats-Unis à l'Etat hébreu, dont Donald Trump a annoncé la suspension future possible juste avant les élections de mi-mandat, et l'affaire devient presque inextricable. De quoi nourrir les scénarios les plus dangereux sur un pourrissement et de futures élections au printemps.

Un scénario dont Benjamin Netanyahu, même battu dans les urnes voici deux semaines, poursuivi en Israël pour corruption et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés, pourrait sortir gagnant.