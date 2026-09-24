Dans sa nouvelle chronique, Philippe Miauton dénonce l'essor fiscal qui frappe les Vaudois. La grogne populaire se traduit par un vif succès de l'initiative pour une baisse de 12%.

Philippe Miauton, directeur de la CVCI

D’habitude, occuper la dernière place dans un classement ferait maugréer n’importe quel spectateur. «L’important c’est de participer»: se consoleraient tout au plus certains. D’autres ne reprendraient pas l’abonnement. En matière de sport comme en politique publique, il serait rapidement envisagé, voire exigé, de faire mieux la prochaine fois, de corriger le tir et de gravir les rangs.

Il se trouve qu’en matière de fiscalité des personnes physiques, le canton de Vaud compte, depuis un moment et, toutes catégories imposables confondues, parmi les trois cancres de la classe fédérale. On impose à vue, on essore le potentiel fiscal des contribuables, sans aucune émotion. Circulez, rien à réclamer! Pas de surprise donc si l’initiative 12%, «baisse d’impôt pour tous» a récolté 28'000 signatures.

12% sinon rien!

Que des retraités, des célibataires et une foule de contribuables de la classe moyenne vaudoise se voient prélever près de deux fois plus d’impôt cantonal qu’un Zurichois paraît incompréhensible. Ce d’autant plus que Zurich n’est ni un désert social, n’a rien d’un no man’s land de transport public. Il a un hôpital universitaire, une EPF… des montagnes, un lac, des villes et des campagnes. Bref, un bien joli canton, comme le nôtre.

Pourtant face à cette initiative, les opposants crient au loup. Les 2% qu’elle représente par rapport au budget cantonal s’apparentent, pour eux, à une destruction massive du canton, la fin des prestations et carrément le dépôt de bilan. Selon leurs derniers messages, le Château de Chillon fermerait même en cas d’acceptation...

Restons sérieux: ce n’est pas parce que certains sont allergiques à toute baisse d’impôts par principe, que les centaines de milliers de contribuables de la classe moyenne vaudoise n’auraient pas droit à une aide proportionnelle à ce qu’ils versent. Surtout qu’en versant beaucoup et depuis longtemps, ces contribuables ont aussi permis au Canton de créer des réserves.

De quoi momentanément couvrir cette baisse d’impôt pour tous. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez voté pour votre fiscalité? C’est peut-être même une chance historique de ne plus être dans la voiture balai de la fiscalité suisse. Le 27 septembre: 12% sinon rien!