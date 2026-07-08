La violence domestique commence par le contrôle coercitif

La violence domestique, ce n’est pas que les coups et les blessures. Avant la violence physique, il y a souvent des pressions psychologiques, des contrôles répétés: du téléphone, des fréquentations, de la tenue vestimentaire et des finances, il y a du harcèlement moral, du dénigrement qui conduisent à l’isolement social.
Cette emprise progressive, méthodique, insidieuse, qui prive la victime de son autonomie, de sa liberté, de sa dignité se nomme le contrôle coercitif. Un mal pernicieux que n’est pas punissable en Suisse.
Les enfants au coeur du problème
De nombreux actes répréhensibles échappent ainsi à toute sanction, ce qui augmente le risque de récidive et d’escalade Ce vide juridique donne un sentiment d’impunité. Il protège les bourreaux au lieu des victimes.
Derrière pratiquement chaque féminicide, il y a une longue histoire de contrôle, d’escalade. Et la Suisse est particulièrement touchée par cette folie meurtrière. En 2025, 28 femmes et filles ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. L’année 2026 suit la même tendance. Cela doit nous interpeller.
D’autant plus que les enfants sont au cœur de cette problématique. Ils souffrent cruellement des comportements agressifs de leurs parents, qui se déchirent. Même s’ils ne sont pas toujours la cible de cette violence, ils la vivent douloureusement. Ils en sont les victimes directes ou indirectes. Ils grandissent dans une atmosphère de peur et de contrôle qui affectent leur développement, leur santé mentale, leur capacité à faire confiance.
Rien qu’en 2024, 2084 enfants ont été pris en charge dans nos cliniques pédiatriques pour maltraitance. Près de six enfants par jour! Des chiffres glaçants qui ne sont sans doute que la pointe de l’iceberg. Notre responsabilité est d’agir.
Des lacunes persistent
C’est ce qu’ont fait d’autres pays. L’Angleterre a légiféré en 2015 déjà. L’Ecosse en 2018. La Belgique, le Danemark, la France ont suivi. Ces Etats ont démontré qu’on peut définir juridiquement le contrôle coercitif, qu’on peut le prouver, qu’on peut le réprimer.
Chez nous, des études mandatées par le Conseil fédéral confirment la nécessité de revoir notre législation. Pourtant, rien ne bouge au niveau fédéral jusqu’à présent. Par conséquent, j’ai demandé au Conseil fédéral d’introduire dans notre Code pénal une infraction sanctionnant le contrôle coercitif. Ainsi que dans notre Code civil. Car en droit de la famille des lacunes persistent également.
Pour une intervention plus rapide
Des décisions judiciaires accordent encore trop souvent, par défaut, par habitude, des droits parentaux à des auteurs de violences, au détriment de la sécurité et du bien-être des enfants. La Cour suprême du Canada vient de mettre en place un nouveau délit civil basé sur le contrôle coercitif. Elle estime que la législation actuelle ne remédie pas à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité que crée la violence conjugale.
Malgré les réticences du Conseil fédéral, le National a approuvé mes propositions. Car un cadre légal clair permettra à la police d’intervenir plus tôt, aux juges de prendre en compte l’ensemble du schéma de violence – et non plus uniquement l’acte isolé dénoncé. Et les services de conseil et de protection pourront mieux évaluer les risques et orienter les victimes. Ce qui constitue un sérieux progrès.
Non, ce n’est pas une intrusion dans la vie privée. Mais la reconnaissance qu’une personne qui est privée de son autonomie, de manière systématique et délibérée, subit une violation que notre droit doit pouvoir nommer et traiter. C’est d’ailleurs l’engagement que la Suisse a pris en signant la Convention d’Istanbul.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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