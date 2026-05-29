L'initiative raciste de l'UDC est un naufrage

La campagne pour l'initiative «Pas de Suisse à dix millions» a commencé par invoquer le climat et les infrastructures saturées. Elle se termine sur un jeu vidéo permettant de chasser les musulmans à la frontière. Le masque est tombé, selon l'écrivain Quentin Mouron.

Quentin Mouron Ecrivain

Il y avait certes de quoi se laisser prendre! Les appartements se font rare, les loyers explosent, certains trains sont bondés aux heures de pointe. Pour ne rien dire des gares trop petites, des places en crèche. A première vue, tout semble clair: nous sommes trop nombreuses et nombreux! C’était le prétexte initial de l’initiative «Pas de Suisse à dix millions» soutenue par l’Union démocratique du centre (UDC).

Au fil des semaines, tout est devenu la faute des étrangers et du regroupement familial, y compris la spéculation immobilière, la concentration du capital et les odeurs d’aisselles dans les transports publics. Puis on s’est enfin déplacé vers la vraie cible du comité d’initiative, qui se moque bien des paysages et de l’environnement: l’asile et les musulmans.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le comité a mis en ligne un jeu vidéo permettant d’arrêter les Musulmans à la frontière, et de les chasser hors du pays. Cela fait suite à une douzaine de visuels qui ne laissent aucun doute sur leurs motivations. Dire que cette initiative est raciste, ce n'est pas manquer de respect à nos compatriotes qui seraient tentés par ce vote. C'est relever que seule une catégorie de la population est ciblée.

La rhétorique du bateau plein

Pourtant, cette dernière n’est que marginalement responsable de l’augmentation de la population et de la saturation des infrastructures. Rappelons que les demandeurs d’asile ne peuvent travailler qu’à des conditions très restrictives, ce qui les rend peu suspects de créer des bouchons aux heures de pointe. Rappelons que la religion musulmane ne promeut pas spécialement la spéculation immobilière, et que le nombre de pratiquants ne représente que le 5% de la population suisse.

Rappelons encore, à la suite d’un article paru dans «24 heures«, que le regroupement familial concerne prioritairement les pays frontaliers avec la Suisse. Rappelons enfin que si certaines infrastructures sont saturées, ce n’est qu’en raison du manque d’investissement public (dans le rail, dans les écoles), et que si les logements sont impayables, c’est faute d’une véritable politique d’encadrement des prix.

La Suisse n’a pas besoin de plus de racisme ou de moins d’étrangers, elle a simplement besoin d’une répartition équitable des richesses et d’une planification intelligente de l’économie, en accord avec les impératifs sociaux et environnementaux. Cette initiative entonne encore la vieille rengaine qui, de sinistre mémoire, veut que le «bateau» soit «plein». Gageons que le 14 juin prochain, celui de l’UDC fera naufrage.