A Crans-Montana, une neige rouge sang

Crans-Montana accueillera les Championnats du monde de ski. L'Azerbaïdjan en sera l'un des sponsors. Cet Etat se vante d'avoir «nettoyé» le Haut-Karabakh de sa population arménienne. Une honte de plus pour le Valais et la Suisse, selon l'écrivain Quentin Mouron.

Quentin Mouron Ecrivain

«Crans-Montana et le Valais seront à nouveau l'épicentre du ski mondial» lit-on sur le site de la commune valaisanne. L'année prochaine auront en effet lieu les Championnats du monde de ski. L'un des principaux sponsors de la Fédération internationale (FIS) n'est autre que l'Azerbaïdjan. L'argent n'a pas d'odeur. Mais dans ce cas il aura une couleur: le rouge. Et la neige risque bien d'en être éclaboussée – de même que Crans-Montana.

Commettre des crimes de masse et s'en tirer est courant. On a presque oublié Gaza, alors même que rien n'est terminé. On n'a jamais voulu voir ce qu'il se passait au Soudan. Boutcha nous semble relégué au rang d'un souvenir lointain. Idem pour l'annexion illégale de la Crimée. On ne se rappelle plus qu'en 2023 l'Azerbaïdjan a lancé une invasion du Haut-Karabakh, pour l'épurer de sa présence arménienne.

En 2020, pendant la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les autorités azerbaïdjanaises avaient édité un timbre qui annonçait clairement leurs intentions. On y voyait un homme en tenue de désinfection purifier la région de la vermine chrétienne. Trois ans plus tard, les soldats envahissaient le Haut-Karabakh, dans l'indifférence du monde entier.

Un exode silencieux au cœur du Caucase

Il faut s'arrêter un instant pour imaginer ce que cela signifie. Près de 100'000 personnes ont tout quitté: leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières, les tombes de leurs parents. Elles sont parties avec ce qu'elles pouvaient porter, vers une Arménie qui n'était pas tout à fait leur pays. Ces scènes rappelaient les grands exodes du XXe siècle. C'était seulement la nouvelle réalité du XXIe.

Au centre-gauche, on n’est pas très à l'aise avec les pays autoritaires. A droite, on n’admet pas volontiers qu'on se baigne dans le sang des chrétiens du Caucase. Mais après tout, qu'est-ce qu'une centaine de milliers d'Arméniens et quelques crimes de guerre, à côté du plaisir que nous procure une descente de ski? Comme le dit le site internet de Crans-Montana: «Entre performances d'exception, ferveur populaire, émotions intenses et instants de partage, l'événement promet des moments précieux, hors du temps.» Assurément.