Paléo est un festival mainstream. Comme dans une pub Benetton, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Ce jeudi c’était la genZ qui était à l’honneur. Benjamin Décosterd (humoriste/trop vieux) y était pour vous. Immersion.

Benjamin Décosterd

Je dois faire mon mea culpa (ça veut dire que je suis désolé mais en grec et en prétentieux, je le précise pour les lecteurs du 20 minutes qui auraient atterri par hasard chez Blick). J’ai vanté l’embourgeoisement hier mais le réveil était difficile en ce jeudi matin. Petit conseil: n’ouvrez pas votre application e-banking après deux soirs de Paléo, c’est une arnaque.

Oui, rentrer en Uber ça coûte cher. Surtout si l’algorithme vous attribue le même chauffeur que moi hier. Ma demande de course l’a interrompu en plein visionnage d’une vidéo sur l’entrepreneuriat et la religion, vraisemblablement enregistrée depuis une église au Cameroun. Il enchaîne très rapidement par une remarque sur ses homologues chauffeurs Uber («ah les Arabes ils font chier»). Ambiance.

En Uber avec Michael Schumacher

S’en est suivi un moment lunaire où le chauffeur (et futur prêtre ou entrepreneur) a fait une marche arrière en faisant – lui-même et à la bouche – les bips de la caméra de recul. Puis, en vrac: rouler sur l’autoroute à 80 km/h ; s’arrêter au milieu de la route à à 6 km de chez moi pour mettre sa veste ; s’arrêter au milieu de la route à 4 km de chez moi pour me demander si: «c’est pas juste là à gauche, non?» bah non en fait. Vous l’aurez compris, niveau chauffeur on n’était pas sur Michael Schumacher. Ou alors oui, mais après l’accident.

Autant vous dire que c’est un miracle que je sois en train d’écrire ces lignes. Me voilà donc vivant (heureusement), prêt à affronter la soirée la plus «genZ» de ce Paléo 2026 (malheureusement). Conscient que l’habit ne fait pas le moine (cf: l’Abbé Pierre) mais que quand même il faut faire genre, je me suis déguisé en jeune: short, baskets blanches, pas de soutien-gorge, chaussettes de tennis, soutien à la Palestine et anxiété en bandoulière.

Slaaaaaay

Donc imaginez que je suis jeune: allez, tout le monde y croit. En tout cas dans la foule je passe inaperçu pour les concerts de Marie-Jay (#FrappeAtomique) et Theodora (Slaaaayyyyy Queeeen, aucune idée de comment utiliser cette expression de jeune + «mais pour qui je me prends?!»).

Entre les deux, je fais un détour par le concert de Miki. Le hasard faisant bien les choses, j’arrive pile au moment de son tube Particule, dont le refrain va comme suit: «J'suis qu'une particuuuuUUUuuUuUuuuUUUle.» Refrain à citer dans une chronique, surtout si cette dernière est à la ligne. Lol.

Bref, vous l’aurez compris: je suis un immense ringos et je ne suis pas jeune. Je ne comprends rien à TikTok et à ma collègue de la semaine Gabby, qui – après avoir réussi à donner du Gruyère AOP à Rosalia – s’est mise en tête de offrir du fromage à raclette à GIMS dimanche. Autant se mettre un vrai défi et essayer de refiler la gonorrhée à Bob Sinclar.

Cela dit, chacun.e.x ses ambitions: on est des genZ on ne juge pas. Slaaaay (je l’utilise correctement cette expression?): enchaîne par un signe JUL avec les doigts; se fait une tendinite au poignet; regrette immédiatement son âge.

Spéculer sur des sneakers

D’autant plus qu’avec les réseaux, c’est devenu trop facile de se faire remarquer. La preuve? RTS Info a carrément consacré une vidéo au pick me boy du camping (aka un mec en manque d’attention, aka moi mais sur TikTok donc ça m’énerve) qui aimerait finir sur la grande scène grâce à son chalecito. Le gars tente de sucer tellement du buzz qu’il pourrait bosser chez Dyson. Quoiqu’il en soit, je me sens slaaaay (oui je crois que c’est comme ça qu’on dit, entre jeunes). Je me rabats sur l’espace presse. Mais pas évident de concilier potes et réseautage. La preuve:

Mais puisque nous y sommes, restons à l’espace presse. Niveau sommeil, l’endettement général est sur un niveau: Jérôme Kerviel. Mais malgré la fatigue, les journalistes romands ont l’air contents de se croiser. Et en même temps, comment les blâmer: pour une fois qu’ils se voient ailleurs qu’à l’ORP…

En bon genZ qui aimerait avoir un travail qui a du sens; mais qui me permette d’avoir assez d’argent pour spéculer sur des sneakers; tout en n’empiétant pas sur ma vie privée, je vous souhaite une bonne continuation: pas l’time de trouver une conclusion. Slaaaay.