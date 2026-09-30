Climat: moins de postures, plus d’adaptation et d’action

Face à l’été 2026, marqué par une sécheresse historique en Suisse, des solutions comme la ville-éponge de l’EPFL montrent qu’innovation et adaptation peuvent répondre aux défis climatiques, selon le conseiller national genevois (Centre) Vincent Maitre.

Vincent Maitre Chroniqueur Blick - Conseiller national Le Centre (GE)

Chaleur, sols desséchés, cours d’eau au plus bas, l’été 2026 aura marqué nos esprits. Dans un monitoring récent, l’Office fédéral de l’environnement confirmait que le printemps et la première moitié de l’été 2026 ont compté parmi les plus secs jamais enregistrés, et que près de 40% des stations ont enregistré de nouveaux records de baisse de niveau des eaux.

Ces réalités imposent de sortir des postures. Or, depuis des années, les Verts ont privilégié une écologie punitive et dogmatique. Interdictions, taxes, normes et injonctions ont souvent pris le pas sur l’innovation, l’investissement et les résultats. A force de vouloir imposer plutôt que de convaincre, cette approche a éloigné une partie de la population de la cause environnementale. Une cause qui devrait rassembler est devenue un marqueur clivant. Pourtant, la transition climatique est une nécessité, elle ne réussira ni par la contrainte ni dans la division, mais en partant des réalités concrètes et des solutions d’adaptation.

Cette adaptation passe d’abord par les villes. Les majorités rose-vertes qui dirigent de nombreuses villes suisses ont souvent multiplié les discours sur le climat, mais ne brillent pas par leurs résultats. Face aux canicules, et aux phénomènes météorologiques extrêmes, il faut repenser nos espaces urbains. La ville-éponge, comme le développe l’EPFL, est un bon exemple d’une écologie par l’innovation. Elle permet de mieux identifier les zones vulnérables et de combiner végétalisation, infiltration et rétention de l’eau pour faire face à la fois aux pluies intenses, aux inondations et aux sécheresses.

La cruciale question de l'eau

Car la question de l’eau est centrale. La Suisse a longtemps vécu avec l’idée rassurante d’être le château d’eau de l’Europe. Certes, elle dispose toujours de ressources abondantes, mais leur disponibilité évolue dans le temps et dans l’espace. Avec le recul des glaciers et des réserves de neige, l’eau devient plus rare en été, et les précipitations plus variables. L’enjeu n’est donc plus seulement d’avoir de l’eau, mais de pouvoir en disposer au bon endroit et au bon moment. Il faudrait mieux la retenir et la stocker, préserver nos nappes et nos sols, afin d’arbitrer entre eau potable, agriculture, énergie et écosystèmes.

Cette question est aussi géopolitique. Par exemple, le débit du Rhône concerne directement la Suisse et la France. Ainsi, lorsque l’eau se raréfie, les intérêts peuvent diverger et des tensions apparaître. Il s’agit donc là de mieux renforcer la coopération internationale avec nos voisins.

Réduire les émissions reste indispensable, mais le climat qui vient exige aussi de nous adapter à ce qui est déjà là. La bonne écologie n’est pas celle qui multiplie les interdits, mais celle qui innove et protège la population.