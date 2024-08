1/5 Des milliers de francs pour un travail de plomberie basique? Les arnaqueurs resserrent les boulons, surtout au niveau des prix.

Une invasion d'insectes nuisibles dans la maison ? Des toilettes bouchées ? Un rapide coup d'œil sur Internet permet d'avoir accès aux services de dizaines d'artisans.

Prudence cependant : parmi la masse se cachent des individus peu sérieux, voire carrément mal intentionnés. Ainsi, un Bernois a récemment dû payer 1452 francs pour l'élimination de punaises de lit dans son logement - alors que ce celui-ci n'était même pas infesté - ! Dans ce cas rapporté par le «SonntagsZeitung», l'insecticide seul, disponible sur internet au prix de 15 francs, a été facturé 1000 francs au malheureux.

Choquante, la mésaventure de ce Bernois n'est pourtant pas rare en Suisse où les cas de ce type se multiplient. Aux manettes, on retrouve bien souvent des bandes organisées avides de nouvelles mannes financières. Pour ne rien arranger, nos autorités s'avèrent mal armées contre ce fléau. En effet, en Suisse, en vertu du principe de la liberté contractuelle, il n'est pas interdit de demander des tarifs horaires exorbitants pour son travail, à l'exception du cas où le prestataire de service profiterait d'une situation de détresse ou de l'inexpérience de son partenaire contractuel. Une condition qui demeure toutefois difficile à prouver.

Comment alors repérer ces arnaqueurs et ainsi éviter de venir grossir les rangs de leurs victimes?

1 Omniprésents sur le web

Pour que l'arnaque fonctionne, la présence sur internet est déterminante. Et pour cause, pour permettre aux criminels de décrocher des contrats, il est nécessaire que leur annonce soit bien référencée sur Google. Selon des estimations, les escrocs déboursent chaque mois plusieurs dizaines de milliers de francs pour que leurs sites apparaissent en tête de liste. Grâce à cette manœuvre, l'internaute à la recherche d'un serrurier ou d'un plombier à Bülach dans le canton de Zurich tombera alors sur une page portant le même nom que sa recherche. Bien entendu, le contenu de la page frauduleuse sera toujours le même où que l'on se trouve mais bernera plus facilement le client potentiel grâce à une fausse impression de proximité mais également de sérieux et de simplicité. Et lorsque l'on compose le numéro de portable suisse renseigné sur le site, on tombe alors sur une centrale téléphonique qui ne donne aucune indication sur le prix.

Important: ne vous laissez pas mettre sous pression au moment de l'attribution ou non du mandat et demandez toujours un devis détaillé. Faites par ailleurs preuve de prudence avec les sites web au-dessus desquels Google indique «sponsorisé». Enfin, si l'entreprise prétendument locale annonce se rendre sur place dans toute la Suisse moyennant un délai de 30 minutes, la prudence est également de mise.

2) Des artisans avides d'argent

La plupart du temps, une personne (qui bien souvent ne bénéficie pas de la formation appropriée) passe en effet rapidement. Sur les formulaires de facturation, on trouve sans surprise des prix exorbitants par rapport aux moyens mis en œuvre ainsi que des suppléments tout aussi forts de café pour le travail effectué le week-end, le soir ou la nuit. Fréquemment, le paiement est exigé en espèces. La pratique de tels tarifs s'explique par le fait que les artisans reçoivent leurs commandes via Whatsapp de la part d'hommes de l'ombre. Ils doivent ainsi être joignables 24 heures sur 24 et livrer environ deux tiers du montant encaissé.

Important: évitez de payer en liquide et demandez un reçu.

3 Un vernis de sérieux

En Suisse, comme en Allemagne et en Autriche, de nombreuses entreprises sont enregistrées sous différents noms et de nouvelles sociétés fictives sont créées en permanence. La présentation sur Internet, qui semble professionnelle, change en outre régulièrement.

Sans enquête approfondie, il est souvent difficile de savoir si une entreprise fait partie d'un réseau d'escrocs ou si elle est digne de confiance. Une situation qui fait du tort aux artisans sérieux: «De tels prétendus artisans détruisent la confiance dans notre branche», déclare Christoph Schaer, directeur de l'association des techniciens du bâtiment Suissetec.

Important: soyez proactifs en effectuant des recherches sur les entreprises officiant près de chez vous et en enregistrant leurs coordonnées en cas d'urgence. Assurez-vous également que l'artisan que vous avez choisi est membre d'une association. Enfin, gardez à l'esprit que si les évaluations en ligne peuvent aider, les recommandations d'amis ou de connaissances sont préférables.