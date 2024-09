Ulrich Rotzinger et SDA

Que peuvent se permettre les baby-boomers à la retraite? C'est la question sur laquelle s'est penché le VZ VermögensZentrum. Dans son étude, le patrimoine de 2200 ménages de couples de la classe moyenne suisse a été analysé. L'évaluation n'est pas représentative. Mais elle donne une image de ce que la génération du baby-boom (née entre 1950 et 1964) a de côté en fin de vie active. Et l'étude montre aussi qu'il est recommandé de se faire une idée de toutes les dépenses et recettes après la retraite au plus tard 10 à 15 ans avant la retraite.

Qui sont ces ménages moyens?

Selon l'étude, on est dans cette catégorie lorsque le revenu brut du ménage se situe entre 70 et 150% du salaire médian. Pour les ménages formés d'un couple, cela correspond à un salaire brut annuel de 100'056 à 214'404 francs. La valeur médiane divise en deux moitiés égales. L'une se situe au-dessus de la médiane, l'autre en dessous. Environ 60% de la population appartient à la classe moyenne.

Une fortune médiane agréable de 1,6 million de francs

Selon l'étude, un ménage de couple de classe moyenne part à la retraite avec une belle fortune médiane de 1,6 million de francs. Ce chiffre comprend les liquidités, l'ensemble des actifs de prévoyance et les biens immobiliers. La propriété du logement représente la plus grande partie de la fortune. L'étude a montré que de nombreuses personnes interrogées sous-estiment leur patrimoine, en particulier l'importante contribution de la caisse de pension.

Comment est composé le patrimoine?

Le gros pilier est la caisse de pension. En effet, les versements mensuels dans le deuxième pilier représentent près de 60% de la fortune (si l'on n'est pas propriétaire de son logement, calcule VZ). Et même chez les ménages propriétaires de leur logement, près de 40% de la fortune se trouve encore dans la prévoyance professionnelle. A cela s'ajoutent, pour la plupart, les versements volontaires dans le 3eme pilier. Au total, sans les biens immobiliers, la fortune s'élève en moyenne à un peu plus d'un million de francs.

En outre, 86% des ménages étudiés son propriétaire d'un logement, qui est également pris en compte dans le calcul, avec une valeur médiane d'environ 1 million de francs. Quatre ménages sur cinq auraient une hypothèque, dont la moyenne s'élevait à 480'000 francs. Après déduction de cette hypothèque, l'étude arrive au montant mentionné plus haut d'un peu plus de 1,6 million de francs à la retraite.

Une retraite sans inquiétude devrait être possible

Avec autant d'argent, le niveau de vie habituel devrait pouvoir être maintenu après la retraite. C'est du moins ce que beaucoup supposent, selon les auteurs de l'étude. Mais si l'on fait le calcul, on s'aperçoit vite que les frais de subsistance d'un couple à la retraite «peuvent rapidement atteindre des millions». Certes, les frais professionnels tels que le trajet pour se rendre au travail, les vêtements ou les repas pris hors du domicile disparaissent en grande partie. Mais avec plus de temps libre, on a aussi plus de temps et d'occasions de dépenser de l'argent ou de réaliser des rêves longtemps repoussés.

Les coûts des assurances complémentaires de la caisse maladie augmentent également. Il ne faut pas non plus oublier les impôts, qui restent une dépense importante. Les experts montrent qu'avec un calcul prudent, un couple âgé de 65 à 90 ans a besoin d'une fortune de plus d'un million de francs pour couvrir les frais de logement, les impôts et toutes les dépenses en plus de la rente AVS.