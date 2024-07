D'autres régions risquent d'être submergées par les eaux ce week-end

1/7 Ce week-end encore, nous ne pourrons pas nous débarrasser de la pluie.

Fabienne Maag

Décidément, la météo de ce début d'été ne laisse aucun répit. Après les inondations et les coulées de boue qui ont provoqué des décès et des dégâts massifs en Valais, dans les Grisons ou au Tessin, le week-end à venir ne présente pas d'amélioration. Au contraire.

Alors qu'il fera encore relativement beau jeudi et vendredi, avec un pic à 25 degrés, les journées de samedi et de dimanche se dérouleront sous l'eau, explique le météorologue Michael Eichmann de Meteonews. Samedi matin, il y aura certes encore du foehn à l'est, ce qui permettra au beau temps de durer un peu plus longtemps. Mais à la mi-journée, un front se lèvera à nouveau de l'ouest et se propagera vers l'est en passant par le Jura et l'ouest du Plateau, apportant avec lui pluie et orages.

Des régions alpines à risque

C'est surtout au nord des Alpes qu'il fera encore une fois humide. Les précipitations en montagne et dans les Préalpes devraient atteindre 40 à 60 millimètres, les orages locaux pouvant faire une grande différence.

Les habitants des régions concernées doivent-ils donc à nouveau s'attendre à des conditions similaires à celles du week-end dernier? «Normalement, la quantité d'eau ne poserait pas de gros problèmes, mais les derniers jours de pluie ont déjà saturé les sols, ce qui fait que la plus grande partie de la pluie s'écoulera à la surface», prévient Michael Eichmann. L'Oberland bernois et la région de l'Alpstein seront deux autres régions vulnérables. Les niveaux des cours d'eau pourront y monter rapidement. «Des laves torrentielles sont donc tout à fait probables dans ces endroits», poursuit l'expert.

La fonte des neiges aggrave la situation

Pour ne rien arranger, la limite des chutes de neige se situera au-dessus des 3000 mètres. «Entre 2500 et 3000 mètres, nous avons encore relativement beaucoup de neige. Or, lorsqu'il pleut dans cette zone, ce qu'on appelle l'eau de fonte s'ajoute à la quantité de précipitations», explique le spécialiste. Celle-ci se forme lorsqu'il pleut dans la neige et que celle-ci commence à fondre.

Sur le Plateau, les fans de football doivent également s'attendre à de la pluie samedi. Toutefois, la quantité de précipitations n'y sera que de 10 à 30 millimètres. Dimanche, le temps sera encore maussade et humide, surtout en montagne, avec 20 degrés.

La semaine prochaine promet ensuite des conditions plus estivales, indique le météorologue: «De lundi à mercredi, les températures atteindront 25 degrés avec beaucoup de soleil.»