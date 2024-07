Être à poil sur un bateau sur le Léman, c'est légal?

Cet homme apprécie visiblement se promener sur les eaux en tenue d'Adam... (Capture d'écran TikTok)

Elle est tranquillement assise au bord du Léman, dans la bucolique petite ville de Lutry, dans le canton de Vaud. Luana profite du soleil, qui daigne enfin pointer le bout de ses rayons, le mardi 25 juin. Quand, soudain, elle aperçoit une silhouette sur un bateau, qui s’approche. Et s’approche encore.

Jusqu’à ce que la jeune femme constate que la personne sur le petit bateau est un homme… Nu. Qui la fixe avec des jumelles. Luana est sous le choc, et comme c’est une millennial active sur TikTok: réflexe, elle dégaine son smartphone pour filmer la scène, et la partager sur la toile.

Face à la caméra frontale de l’appareil, elle s’indigne et dénonce — «immonde!» — avant de montrer les images du naturiste à ses followers. Elle narre: «Si vous vous demandez encore pourquoi c’est chiant d’être une femme en 2024, c’est qu’il y a des hommes qui […] se mettent à poil et qui vous regardent avec des jumelles, voilà.»

«Ce qu’il faisait avec ses mains»

Le dénouement? Elle explique: «Heureusement, il y a un autre mec — comme quoi, ils ne sont pas tous les mêmes — qui est venu et qui a commencé à gueuler 'barre-toi, barre-toi, t’es dégueulasse, tu me dégoûtes'. Du coup, il m’a un peu sauvé la mise. Mais immonde.»

Dans la seconde partie de la vidéo, on voit la jeune femme chez elle, cette fois. Elle dit qu’elle ne s’en «remet pas». Elle ajoute, toujours face cam: «Je ne comprends pas, le mec, […] à quel moment il s’est dit que c’était ok de faire ça? […] J’osais même pas bouger, j’osais pas le regarder. […] À quel moment je dois, moi, me sentir mal à l’aise, parce qu’il y a un vieux dégueulasse en train de me regarder sur la plage.»

Contactée par Blick, elle précise les raisons de sa colère face à ce drôle de spectacle lacustre: «Franchement, qu’il soit nu, s’il est sur son bateau, je m’en fiche en réalité. Mais le fait qu’il s’approche de la plage tout nu en me regardant, ça c’est clairement dérangeant oui. En plus, comme je n’osais pas non plus trop le regarder, je ne sais pas vraiment ce qu’il faisait avec ses mains pendant qu’il me fixait..»

C’est légal, d’être ainsi à poil?

Du coup, on s’est posé la question: au fait, être ainsi en tenue d’Adam sur un bateau (de toute évidence privé, ou peut-être loué) sur le Léman, c’est légal? Spoiler: c’est une question qui a un peu déboussolé les autorités — surtout la commune de Lutry — qui se renvoient volontiers la balle.

Bon, déjà, qui décide de ce qui se fait ou pas sur le Léman, à l’endroit où la vidéo a été prise? Rien que répondre à cette question est en réalité un peu complexe, car ça dépend — vraiment et précisément — de l’endroit où se trouve la personne, sur le lac. Et on ne voit pas, au mètre près, sur quel «territoire», au juste, est le «vieux dégueulasse», sur la vidéo de Luana.

Est-il déjà à Lutry? Si oui, ce serait le règlement de police de la commune qui s’appliquerait. Ce dernier prône, dans le village de la Riviera, le respect de la «décence» et de la «morale», y compris sur la plage (malgré le fait que le topless, aux dernières nouvelles, y soit autorisé, par exemple, d’après la RTS).

Mais ce cas-ci ne semble pas être de la responsabilité de Lutry, puisque, plusieurs jours après notre sollicitation, la commune nous renvoie simplement au canton, via son conseiller municipal en charge de la sécurité Patrick Sutter: «Le règlement de police de Lutry s’applique sur le territoire communal. Le lac fait partie du territoire cantonal et les missions de police sont dévolues à la brigade du lac.»

La loi punit l’exhibitionnisme

La police cantonale vaudoise, également contactée, nous explique quant à elle, qu’il y a une différence entre la nudité et l'«exhibitionnisme». En effet, dans le Code pénal Suisse, on peut lire, à l’article 194: «Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.» Nous n’avons en revanche pas trouvé d’occurrence du mot «nudité» dans le CP.

Quand est-ce que la nudité devient de l’exhibitionnisme, alors, très concrètement? Les forces de l’ordre affirment qu’il faut qu’il y ait à la fois de la nudité et de l’excitation sexuelle de la part de l’homme — car là, en l’occurrence, ce n’était pas une femme, sur la vidéo — pour que ce fait soit punissable via le Code pénal. À savoir: qu’il soit en érection, qu’il se masturbe, qu’il montre ostensiblement ses parties génitales… Bref, il faut qu’il y ait une «volonté sexuelle». Et cela s’applique aussi aux personnes qui n’ont pas de pénis.

Quid de la simple nudité, alors? «Ce n’est pas pénalement répréhensible», affirment les forces de l’ordre. Tout en précisant que «certains règlements communaux interdisent la nudité». Ce qui est le cas de Lutry. Sauf que, on l’a dit: selon le conseiller municipal de Lutry qui a visionné la vidéo en question, l’homme ne se trouvait pas sur le territoire communal.

Exhibitionnisme ou nudité?

Bref, à la question de savoir s’il est légal de se balader nu sur son bateau sur le Léman, la réponse est: ça dépend. Si votre comportement, pendant que vous êtes à poil sur l’eau, peut laisser penser que vous vous rendez coupable d’exhibitionnisme, vous êtes condamnable, en théorie, si quelqu’un porte plainte.

Le comportement du «vieux dégueulasse» est-il pénal, pourrait-il être condamné? Faute de plainte déposée, c’est une question qui reste en suspens. Et si vous êtes juste nu, sans rien faire de problématique? Et bien, en théorie, vous ne risquez pas forcément grand-chose.

Ou, du moins, vous entrez dans le «flou réglementaire», pour reprendre l’expression de la RTS quant à la pratique du topless, qui est aussi un casse-tête au niveau légal.