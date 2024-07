Pourquoi les CFF ont-ils supprimé la ligne phare des pendulaires cet été?

Les trains n'ont plus qu'une voie pour circuler entre Denges et Renens, pour cause de travaux jusqu'au 18 août. Les correspondances ont donc baissé entre Genève et Lausanne. Mais pourquoi avoir choisi la ligne la plus sensible pour les pendulaires?

La suppression du train de 8h10 embête les pendulaires en provenance de Genève. En novembre 2023 (image), une panne technique en gare de Renens avait entraîné la suppression de tous les trains entre Lausanne et la cité de Calvin.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Réveil-matin, train, bus, bureau: la routine des pendulaires est bien rodée. Mais un grain de sable l'enraye depuis le 28 juin. Les Chemin de fer fédéraux (CFF) réalisent des travaux entre Denges-Echandens et Renens, jusqu'au 18 août. Les 70'000 passagers quotidiens, entre Genève et Lausanne et vice-versa, le sentent passer.

En effet, à titre d'exemple «phare» du trajet pendulaire, le train de 8h10 au départ de Genève, direction la capitale vaudoise, est supprimé. Un train généralement bondé de travailleurs démarrant le boulot à 9h.

Une seule voie au lieu de deux

Alors, pourquoi diable avoir supprimé ce train-là? Et pas celui qui part juste après, ou juste avant? Frédéric Revaz, porte-parole des CFF, évoque un choix «logique».

«Nous renouvelons 7km de voie entre Denges et Renens, contextualise le communicant. Les trains n'ont qu'une voie pour circuler, au lieu de deux. Il faut donc baisser la capacité.» Compris. Mais pourquoi le train favori des employés?

Le RegioExpress serait bondé

Il touche moins de clients. «En favorisant les trains qui ne sont pas directs, on impacte le moins de voyageurs possibles, explique Frédéric Revaz. Si l'on supprime un RegioExpress, énormément de monde et bien plus de gares sont concernés. Si l'on annule l'InterRegio qui s'arrête à Nyon et à Morges, les passagers se reporteraient sur le RegioExpress, qui serait vraiment plein», développe le porte-parole.

Supprimer le direct permet donc aux utilisateurs de se répartir entre plusieurs autres trains qui ont plus de chance de s'arrêter là où ils souhaitent se rendre. «On supprime un train non-stop entre Genève et Lausanne par heure, en fonction de la systématique d'horaire. Le 7h10 ne circule plus jusqu'au 18 août, le 8h10, etc...», ajoute le communicant.

Publicité

Douze trains par heure

Au total, six trains parcourent la ligne Genève-Lausanne dans les deux sens, toutes les demi-heures. Deux InterCitys, directs, un InterRegio direct (la fameuse ligne supprimée durant les travaux des voies), un autre qui s'arrête à Morges et à Nyon, et un RegioExpress qui s'arrête 7 fois entre la cité de Calvin et la capitale olympique.

Les CFF ont donc misé sur la solution qui permet de transporter un maximum de personnes au milieu des deux chefs-lieux. C'est d'ailleurs la solution qu'ils adoptent à chaque fois qu'un problème technique survient et cause des interruptions. Les pendulaires ont encore un mois et demi pour râler.