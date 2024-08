Les rentiers AVS et AI toucheront entre 35 et 70 francs de plus par mois en 2025. Le Conseil fédéral a revu les rentes mercredi pour les adapter au renchérissement. Dès le 1er janvier prochain, les rentes AVS/AI seront relevées de 2,9%. La rente minimale passera de 1225 à 1260 francs par mois, et de 2450 à 2520 francs par mois pour la rente maximale.