Un scandale financier secoue les pompiers de cette commune genevoise

Soupçons de mauvaise gestion financière à la compagnie de sapeurs-pompiers de Chêne-Bougeries (GE): trois gradés ont été suspendus et des audits lancés.

Les pompiers suspendus contestent la décision de la commune. (photo d'illustration)

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Soupçons de dépenses privées, alcool dans le local des pompiers… À Chêne-Bougeries, le corps des sapeurs-pompiers est secoué par une tempête administrative, révèle la «Tribune de Genève». Des doutes sur leur gestion financière sont arrivés aux oreilles de la commune.

La commune a réagi avec fermeté, suspendant trois membres de son état-major et annonçant deux audits, opérationnel et financier. La décision a été prise à la suite d’alertes concernant des dépenses présumées discutables, y compris des frais élevés et des achats d’alcool, rapporte le quotidien.

En congé pour protester

Le 24 juin, les gradés ont été mis à pied et un commandement provisoire a été nommé. Les intéressés contestent cette sanction. Le responsable des finances, lui, reste en poste, une décision qui suscite des interrogations. Dix pompiers sur vingt-neuf ont demandé un congé sabbatique d’une année pour marquer leur opposition aux décisions du Conseil administratif (exécutif).

La Commune assure que la prévention incendie et la défense contre les sinistres continueront d’être assurées, avec l’aide du Service incendie secours Genève. Le quotidien indique que des négociations ont lieu avec les communes alentour pour une entraide.