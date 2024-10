Les 225 intoxications graves ont principalement été causées par les médicaments (72%), mais aussi par les produits d’agrément, les drogues et l’alcool (14%). Photo: CHRISTIAN BEUTLER

ATS Agence télégraphique suisse

Les cas d'intoxications en Suisse ont augmenté de 1,7% en 2023. Au 145, particuliers et professionnels de la santé obtiennent des conseils téléphoniques en cas d’intoxications 24 heures sur 24. 95% des 113 appels par jour comptabilisés en moyenne pour 2023 concernaient l’être humain, 5% se rapportaient à des intoxications chez d'autres espèces animales, précise le rapport annuel de Tox Info Suisse. 70% des demandes étaient issues du grand public, 20% provenaient des professionnels de la santé et 9% d’autres instances.

53% de toutes les demandes de conseils concernent les enfants et les adolescents de moins de 16 ans. Sur ce pourcentage, 79% sont liées à des enfants de moins de 5 ans. Le sexe masculin est légèrement prédominant chez les enfants (51%). Chez les adultes, le sexe féminin prédomine nettement (58%).

Sept décès à déplorer

La plupart des intoxications accidentelles (81% des appels) ont lieu à domicile. Dans le cas des intoxications intentionnelles (14% des demandes), la majorité survient dans le cadre de tentatives de suicide. Médicaments et produits domestiques ont causé près de 60% des intoxications. Les 225 intoxications graves ont principalement été causées par les médicaments (72%), mais aussi par les produits d’agrément, les drogues et l’alcool (14%).

Au total 7 décès ont été déplorés, tous chez des adultes. Quatre étaient dus à des médicaments, deux à des produits chimiques et un à des drogues. L'augmentation des appels chiffres montre que les conseils fournis par Tox Info Suisse en cas d’intoxications correspondent clairement à un besoin, relève la fondation. «C’est pourquoi il est d’autant plus décevant qu’il n’ait toujours pas été possible d’assurer le futur financement de ce numéro d’urgence», écrit-elle. Ainsi, la fondation doit continuer à puiser dans ses réserves, alors que celles-ci vont s'épuiser à brève échéance.