Plusieurs personnes portées disparues au Tessin après un glissement de terrain

De violents orages et des pluies abondantes avaient déjà provoqué des inondations et des glissements de terrain à le vendredi 22 juin au Tessin.

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs personnes sont portées disparues dans la Vallée de la Maggia, au Tessin, après un glissement de terrain dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la police cantonale, les routes sont coupées et les campings situés le long de la rivière ont été évacués.

Un pont a été emporté par les eaux bloquant la route cantonale. Les secours sont particulièrement difficiles, précise la police dans son communiqué publié dimanche matin.

Les vallées latérales, Bavona, Lavizzara et Campo ne sont plus accessibles et l’électricité a été interrompue dans toute cette zone. La police a lancé un appel à la population afin qu’elle limite ses déplacements et ne se rende pas dans les lieux frappés par les intempéries.

Eau potable polluée

Autre impact des intempéries: l'eau potable des communes du haut de la Vallée Maggia est polluée. Les autorités ont mis en garde dimanche matin la population via l'application Alertswiss.

Les régions concernées sont les vallées latérales à partir de Cervio, à savoir le Val Rovana, le Val Bavona et le Val Lavizzara, selon Alertswiss. L'eau potable ne doit pas être utilisée pour boire, cuisiner ou se laver jusqu'à nouvel ordre.