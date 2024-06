Nouveau projet romand pour améliorer la formation des profs

Les cantons romands et différentes écoles ont mis en place un nouveau projet afin de «revaloriser le métier». Baptisé Calliope, il a pour but d'améliorer la formation des enseignants primaires.

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons romands et les hautes Ecoles en charge de la formation du personnel enseignant veulent améliorer formation et accompagnement du corps enseignant primaire afin de «revaloriser le métier» dont les exigences sont croissantes et d’en «renforcer les perspectives». Ils ont mis en place un projet, baptisé Calliope, qui se décline en trois phases.

Deux phases en marche

La première phase du projet s’adresse aux étudiantes et étudiants durant leur formation initiale. Elle vise à les aider à «consolider leurs acquis dans les domaines enseignés dans leur future profession de généralistes 1-8», indique mardi la Conférence intercantonale instruction publique et culture Suisse romande et Tessin (CIIP) dans un communiqué.

La deuxième phase est un dispositif d’accompagnement à l’entrée en profession après l’obtention du Bachelor en enseignement. «On s'est rendu compte que les premières années peuvent décourager les personnes qui débutent leur carrière», explique à Keystone-ATS Pascale Marro, secrétaire générale de la CIIP. Cette phase s’étend sur une durée de 60 heures et comprend, par exemple, des analyses de pratique et des suivis individuels, répartis sur une ou deux années.

Ces deux premières étapes ont déjà été adoptées mi-mars par les ministres cantonaux lors de l’Assemblée plénière de la CIIP. Le dispositif d’accompagnement à l’entrée en profession sera introduit progressivement dans les cantons avec une obligation de mise en œuvre au plus tard en 2028, précise le communiqué.

Une troisième étape en cours

Il existe déjà dans les cantons de Genève et Fribourg. Berne a mise en place un mentorat pour toutes les personnes entrant ou revenant dans la profession enseignante.

La troisième phase «vise à formaliser la formation continue et lui donner plus de poids», relève Pascale Marro. Il s'agit plus largement «d'offrir des perspectives de développement professionnel et de carrière attractives». Les contenus et conditions-cadres de cette troisième étape doivent encore être définis. Un groupe de travail intercantonal a été nommé.