Genève et Bâle sont au coude à coude pour accueillir l'Eurovision

Dans quelle arène le plus grand show musical du monde doit-il se dérouler? Deux villes sont encore dans la course pour accueillir le Concours Eurovision de la chanson en Suisse: Genève et Bâle. Blick fait le grand bilan des forces et des faiblesses des salles.

1/7 C'est dans ce gigantesque hall d'exposition que doit se dérouler le plus grand concours musical du monde – avec plus de 15'000 spectateurs.

Benno Tuchschmid

Alors que l'Eurovision 2025 se rapproche à grands pas de la Suisse, Bâle et Genève se disputent l'organisation de l'événement. La décision doit être prise à la fin du mois d'août.

La semaine prochaine, une grande délégation composée de représentants des deux organisateurs, la SSR et l'Union européenne de radio-télévision (UER), examinera le complexe de Palexpo à Genève et la Halle Saint-Jacques de Bâle sous toutes leurs coutures. De son côté, Blick a passé les deux lieux au crible. Les arènes potentielles de l'Eurovision s'affrontent dans une grande comparaison.

Lieu

Bâle: La Halle Saint-Jacques est une salle multifonctionnelle moderne et entièrement équipée. Rénovée en 2018 pour plus de 140 millions. Bâle mise sur la compacité de l’installation. La scène, les loges des artistes et la zone de visionnage public se trouvent à proximité immédiate, au Joggeli, le stade de football situé juste en face. L'Eurovision à Bâle occuperait environ 45'000 mètres carrés. Cependant, la capacité de charge du toit reste un sujet de débat. L'année dernière, le Parlement a approuvé des travaux de rénovation indépendamment de l'Eurovision. Les responsables assurent que la charge utile requise de 250 tonnes peut être atteinte avec des moyens techniques appropriés.

Genève: Palexpo est le deuxième plus grand parc d'exposition de Suisse, composé de sept immenses halles. Les halles 2, 3, 4 et 5 sont prévues pour le Concours Eurovision de la Chanson, ce qui représente une surface totale de 50'000 mètres carrés – sans compter trois centres de congrès et salons supplémentaires. Cela représente plus de sept terrains de football! Les halls, comme dans tout complexe d’exposition, sont totalement vides et seraient équipés de scènes et de tribunes temporaires pour l’Eurovision.

Conclusion de Blick: Palexpo et la Halle Saint-Jacques ne sont pas vraiment comparables. D’un côté, un espace immense et vide; de l’autre, une salle compacte et prête à l’emploi. La question décisive est: que veut la SSR? La plus grande flexibilité possible en ce qui concerne la scène et les tribunes? Alors, Palexpo est un bon choix, bien que les installations temporaires puissent sembler instables. Ou bien les décideurs veulent-ils une salle de spectacle compacte et élégante, sans surprises? Dans ce cas, Bâle est en tête bien que la halle soit plutôt petite. Peut-être trop petite?

Le vainqueur pour Blick: match nul

Capacité

Bâle: Le plan actuel prévoit d'accueillir 9400 spectateurs dans la halle Saint-Jacques. La salle peut accueillir au maximum 12'500 personnes.

Genève : 15'000 spectateurs et spectatrices sont prévus, mais la capacité pourrait être beaucoup plus grande grâce aux tribunes temporaires installées dans les halls 4 et 5 de Palexpo.

Conclusion de Blick: Le nombre de spectateurs se traduit par des revenus de billetterie non négligeables, avec six répétitions, deux demi-finales et une finale à vendre. Genève est avantagé ici, et les deux sites prétendent pouvoir augmenter leur capacité, mais les possibilités sont limitées à Bâle.

Le vainqueur pour Blick: Genève

Sécurité/Situation

Bâle: Bien que la salle ne soit pas en plein centre-ville, elle n'en est pas loin. Le complexe est bien desservi par tous les moyens de transport. Les grandes masses de spectateurs y sont habituées. Les grandes foules y sont habituelles, mais les événements de haute sécurité le sont moins.

Genève: Les événements de haute sécurité sont presque une routine dans la Genève internationale. Le site de Palexpo est situé en dehors de la ville et peut être complètement sécurisé. Cependant, cette sécurité a un coût: le site, bien que bien desservi, manque de charme, situé à côté de l’aéroport et de l’autoroute.

Conclusion de Blick: ici aussi, un problème de luxe: les deux halles ont leurs avantages, les deux leurs inconvénients.

Le vainqueur pour Blick: match nul

Politique

Bâle: Bâle est déterminée. Lors des discussions avec la SSR, le président du gouvernement est parfois présent. De plus, après Lugano en 1956 et Lausanne en 1989, une édition en Suisse alémanique serait logique.

Genève: La volonté politique est également forte à Genève. La ville se présente avec confiance et, en 2025, l'UER fêtera son 75e anniversaire – son siège se trouve à seulement 300 mètres du Palexpo.

Conclusion de Blick: Un soutien énergique de la part des politiciens locaux est une condition préalable – les deux villes l’ont. Mais la politique nationale joue aussi un rôle. Le fait est que l’Eurovision se déroulera dans un contexte politique tendu, avec la SSR sous surveillance en raison de l’initiative de réduction de moitié. Pour Genève, l’argument est le renforcement des régions linguistiques. Pour Bâle, c'est le fait que l’Eurovision n’a jamais eu lieu en Suisse alémanique. Et quel rôle jouera l’UER?

Le vainqueur pour Blick: Match nul

Aptitude à la télévision

Bâle: La SSR connaît la salle. Elle accueille le tournoi de tennis Swiss Indoors, différents concours hippiques internationaux et de nombreux autres événements sportifs retransmis par la télévision. L'infrastructure TV, y compris les liaisons par fibre optique avec la SRF, a fait ses preuves. De plus, après la rénovation totale de 2018, la halle a toujours l'air fraîche.

Genève: Le complexe de Palexpo n'est pas une beauté. On peut le «maquiller» pour la télévision, mais cela coûte cher. Les halles ont moins fait leurs preuves pour les émissions de télévision en direct. Mais cela ne donne pas trop mal au ventre aux Genevois.

Conclusion du Blick: La Halle Saint-Jacques est plus jolie. Mais elle n'a pas une très bonne réputation en ce qui concerne l'acoustique. En revanche, la salle a fait ses preuves à la télévision.

Le vainqueur pour Blick: Bâle