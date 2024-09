À Genève, l'hôtel Fairmont devrait fermer pour une rénovation majeure, soulève «Le Temps» ce jeudi. La modernisation pourrait débuter en 2025 et la direction promet des mesures, mais l'avenir des 250 employés du plus grand 5 étoiles de Suisse reste incertain.

Le plus grand 5 étoiles de Suisse devrait fermer pour faire peau neuve

Le plus grand 5 étoiles de Suisse devrait fermer pour faire peau neuve

Le Fairmont, sur le quai du Mont-Blanc à Genève, a besoin d'une rénovation et assure garantir les emplois de son personnel.

Léo Michoud Journaliste Blick

Rive gauche de la rade de Genève, l'hôtel Fairmont – le plus grand 5 étoiles de Suisse – bouffe trop d'énergie. C'est pourquoi il doit subir une rénovation d'envergure.

Problème? Les travaux impliqueront vraisemblablement une longue fermeture. De quoi être inquiet pour le devenir de ses plus de 250 employés, relate «Le Temps» ce jeudi 5 septembre.

Une procédure de consultation est en cours. Si le groupe Victory, propriétaire des lieux, confirme fin septembre la décision d'une fermeture complète du bâtiment, la modernisation pourrait commencer début 2025.

Favoriser un retour à l'emploi

La direction assure vouloir offrir des solutions à son personnel pour «favoriser un retour à l'emploi», détaille le quotidien. Indemnités de licenciement, formation à l'interne: malgré ces avantages promis, les employés du Fairmont pourraient avoir de la difficulté à trouver un travail en attendant la réouverture, au vu de la tension professionnelle dans le milieu hôtelier.

Le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) ainsi que les syndicats SIT et UNIA assurent suivre de près le dossier. Le complexe de 75'000 mètres carré et 412 chambres, qui inclut le Théâtre du Léman, n'a pas connu de vraies rénovations depuis 1980.