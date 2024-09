La droite lausannoise veut ouvrir les bars jusqu'au bout de la nuit!

Les Arches, à Lausanne. La conseillère communale Anouck Saugy aimerait que les bars de la capitale vaudoise puissent ouvrir toute la nuit, quelques dates par année.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le 29 avril dernier, Lausanne est passée à côté d'une nuit de folie. Si le Lausanne Hockey Club avait gagné le titre de champion suisse, les bars auraient ouvert toute la nuit, promesse de Municipalité!

Si la victoire de Zurich a déçu dans la capitale vaudoise, l'idée de festoyer sans fin a séduit. La graine plantée par l'Exécutif lausannois a d'abord interpelé l'élue Verte au Conseil communal (législatif) Virginie Kyriakopoulos. En mai dernier, elle demandait au Municipal de la police, le libéral-radical (PLR) Pierre-Antoine Hildbrand, d'accorder la même largesse à l'occasion de la Grève féministe du 14 juin.

Les bars décident

Une nouvelle proposition émane aujourd'hui des rangs du PLR. Anouck Saugy, conseillère communale, déposera mardi 10 septembre un postulat plaidant pour une extension des horaires étendue à d'autres évènements. Blick a pu consulter son texte, «Et si on mettait la BAR(re) plus haut?», en primeur.

La présidente des Femmes libérales-radicales vaudoises envisage quatre dates. Le 24 janvier, jour de l'indépendance vaudoise, la grève féministe, la veille du 1ᵉʳ août et le soir de Nouvel An. «Ce sont des exemples, le groupe PLR reste ouverts sur les jours, précise l'élue au téléphone. Nous pensons proposer une liste de dates aux établissements, qui décident s'ils veulent ouvrir ou rester fermer.»

«Beaucoup d'autorisations à demander»

Le règlement actuel prévoit une autorisation différente pour pouvoir ouvrir après 2h. Alternative: demander une autorisation pour une prolongation. «Cela fait beaucoup d'autorisations à demander», déplore Anouck Saugy.

La conseillère communale PLR Anouck Saugy aimerait faire vivre Lausanne.

Sur la base de la question posée en mai dernier par sa collègue Verte, la politicienne PLR jauge les écologistes «plutôt partants» pour autoriser ces horaires étendus pour des évènements particuliers.

Publicité

Les Verts ne soutiendront pas

Mais Virginie Kyriakopoulos affirme déjà que son parti ne soutiendra pas le postulat d'Anouck Saugy. «Cette demande péjorerait la protection des travailleuses et des travailleurs», estime l'écologiste au bout du fil. L'élue précise que la proposition de l'élue PLR ne va pas du tout dans le sens de sa question,e qui était de souligner le côté «deux poids deux mesures» de la décision de la Municipalité.

«L'Exécutif a apporté un soutien démesuré à une manifestation sportive, commerciale et composée majoritairement d'hommes, ce qu'elle ne fait pas dans cette mesure pour des manifestations non commerciales portant des valeurs sociales et égalitaires», regrette Virginie Kyriakopoulos.

Fêter et respecter les employés

Cette dernière ajoute que son interpellation n'était pas une demande, mais une question rhétorique et déposée sur le vif, pour confronter la démarche de la Municipalité. À l'époque, la Grève et les syndicats avaient critiqué les extensions d'horaires, et le groupe des Vert.e.es s'était rallié à cet avis.

Pour Anouck Saugy, la fête doit exister dans le respect des conditions cadres. «Les responsables d'établissement décident d'ouvrir ou non, rappelle l'élue. S'ils le font, ce doit être dans le respect des règlements qui protègent les collaborateurs.»

Publicité

Des villes qui vivent

De son côté, Virginie Kyriakopoulos souhaite plutôt que la Ville manifeste «un soutien équivalent à ces manifestations exceptionnelles, non commerciales, sociales et portant des valeurs égalitaires». Et cela doit se faire en adéquation avec les valeurs défendues par ces manifestations».

Le postulat d'Anouck Saugy va plutôt dans le sens du moment partagé. «Les villes doivent vivre et rassembler la population, dans une ambiance sympathique. Si les gens ont envie de travailler, dans le respect de leurs employés, il faudrait leur laisser une marge de manœuvre», appelle l'élue de ses vœux.