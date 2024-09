Solène Monney

Pour faire face à la menace que les chats représentent pour la biodiversité, des députés vaudois demandent au gouvernement cantonal de prendre des dispositions. Photo: KEYSTONE

1,7 million de chats sont recensés en Suisse. Problème, nos amis à quatre pattes tueraient 30 millions d'oiseaux et 500'000 reptiles et amphibiens. Une situation inquiétante pour Mathilde Marendaz (Ensemble à Gauche) et Sébastien Humber (Vert'libéral), comme le rapporte «24 heures» ce mercredi 18 septembre.

Pour endiguer la situation, les députés vaudois ont déposé mardi un postulat demandant au Grand Conseil de se saisir de la problématique et de réfléchir à des mesures à mettre en place. Les postulants proposent des pistes à titre d'exemple, comme un couvre-feu nocturne, la limitation du nombre de chats par foyer, des autorisations de sortie dans certaines zones ou encore, accrocher des clochettes au cou des félins.

Le but des auteurs est de trouver des solutions qui offriraient une cohabitation harmonieuse. Le Conseil d'État a une année pour répondre au postulat.