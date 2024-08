1/7 Si l'eau se réchauffe, les bactéries se multiplient et peuvent provoquer des diarrhées.

Angela Rosser

Au début de l'été, l'eau est encore trop froide pour beaucoup. Au mois de juillet, un plongeon dans le lac ou la rivière apporte un peu plus de fraîcheur, mais à un moment donné, la baignade devient même dangereuse. Alors que les modifications de l'eau n'ont généralement qu'un effet temporaire sur l'homme (diarrhée ou éruption cutanée), les chiens paient parfois de leur vie leur courte baignade.

1 Le risque de diarrhée

Le soleil réfléchit sur la surface de l'eau et réchauffe considérablement les rivières et les lacs. Non seulement ça rend la baignade guère rafraîchissante, mais cela entraîne aussi des effets secondaires indésirables. Plus la température de l'eau se rapproche de celle du corps humain, soit environ 36 degrés, plus les bactéries sont présentes. Celles-ci sont entraînées dans l'eau par les hommes et les animaux et s'y multiplient rapidement.

Ce sont précisément ces bactéries qui représentent un risque potentiel pour les baigneurs. Si l'on avale l'eau contaminée, on peut finir avec de la diarrhée. Le 12 août, la station de mesure d'Oberrieden, au bord du lac de Zurich, affichait plus de 28 degrés.

«Cela représente une possible dégradation de la qualité de l'eau», a expliqué Thomas Posch, professeur de limnologie à l'université de Zurich, au «Tages-Anzeiger». Avec 22 degrés, c'est actuellement le lac de Brienz qui est le plus froid. En revanche, le lac de Lugano, avec ses 29 degrés, n'offre aucun rafraîchissement.

Un chimiste cantonal de Zurich estime en revanche que le fait que l'eau des lacs et des rivières soit désormais tiède n'est pas trop dramatique. Il a expliqué à la «NZZ» que les rayons UV tendraient même plutôt à tuer les germes à la surface de l'eau.

2 Les plantes grimpantes effrayantes

Plus le lac est chaud, plus l'eau est claire. Les plantes aquatiques comme les Myriophylles sont alors plus visibles. Sous l'eau, les plantes grimpantes s'étendent presque jusqu'à la surface.

Publicité

De nombreux nageurs sont dégoûtés par ces herbes vertes. Enfant, on pouvait même avoir peur que la plante aquatique s'enroule autour de la jambe et nous entraîne dans les profondeurs – une crainte qui n'a évidemment aucun fondement, bien sûr. Cette plante d'eau douce se trouve dans toutes les eaux stagnantes et a besoin de beaucoup de lumière pour se développer.

3 Le danger des algues bleues

Depuis quelques années, on entend régulièrement parler des algues bleues. Celles-ci sont particulièrement dangereuses pour les chiens et se multiplient brusquement dans l'eau chaude. Mais ce nom est trompeur: les algues bleues ne sont pas du tout des algues, mais des bactéries, comme l'écrit l'Eawag, l'Institut de recherche sur l'eau de l'EPF.

Leur couleur peut également varier en fonction de l'espèce, souvent, elles n'apparaissent pas bleues mais vertes. Dans les eaux calmes, réchauffées par un fort rayonnement solaire, l'apparition des algues bleues est favorisée et peut ainsi devenir un danger pour les hommes et les animaux.

Comme les chiens se lèchent le pelage et boivent dans les eaux sur les rives, le risque d'intoxication est le plus grand pour eux. Dans la région de Schaffhouse, trois chiens sont déjà morts cet été suite à une intoxication aux algues bleues. L'Office vétérinaire cantonal conseille aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser se baigner ou boire si des accumulations d'algues sont observées dans l'eau ou si l'eau est trouble et décolorée. Des flocons, des traînées ou une pellicule graisseuse à la surface de l'eau peuvent également indiquer la présence d'algues bleues.

Publicité

Pour les humains, le danger est moindre. Des irritations cutanées peuvent toutefois se produire. Il ne faut pas laisser les enfants se baigner si l'on découvre des algues bleues dans l'eau.

4 Les démangeaisons dues aux puces de canard

Là encore, au sens strict, les puces de canard ne sont pas des puces. Ce sont des larves de vers suceurs qui vivent en fait dans les escargots aquatiques. Les larves de ces vers, également appelées cercaires, provoquent des démangeaisons désagréables, tout comme les puces. Les larves de vers doivent leur nom au fait qu'elles recherchent des oiseaux aquatiques comme hôtes intermédiaires lorsque la température de l'eau dépasse 23 degrés.

Si un homme nage à côté des larves, elles peuvent se tromper d'hôte et tenter de pénétrer dans la peau humaine. Mais comme celle-ci est beaucoup trop épaisse, elles restent coincées et sont tuées par le système immunitaire humain. Cela provoque des démangeaisons et des éruptions cutanées désagréables. La dermatite du baigneur guérit d'elle-même au bout de dix à vingt jours. Si le système immunitaire est intact, l'infestation est inoffensive. Les personnes allergiques peuvent toutefois réagir plus fortement. Les vertiges, les sueurs, la fièvre ou les nausées doivent être traités.

Ce qui aide contre les puces de canard? Éviter les lieux de baignade avec beaucoup d'oiseaux aquatiques ainsi que les eaux peu profondes. Après la baignade, il est conseillé de bien se doucher et de se sécher soigneusement. Les puces de canard ne se rencontrent pas dans les eaux courantes ni dans la mer.

Publicité

5 De vilains germes dans les piscines

Ce serait bien si le chlore tuait tous les germes et les bactéries. Mais ce n'est malheureusement pas si simple. C'est pourquoi on n'est pas non plus à l'abri d'infections dans les piscines. Quand on pense au nombre de personnes qui s'ébattent dans les bassins et aux cheveux, particules de peau, sueur et souvent urine qui flottent dans l'eau, on pourrait perdre l'envie de se baigner.

Le chlore tue certes une grande partie des bactéries, mais pas toutes. Les cryptosporidies, par exemple, survivent plusieurs jours dans l'eau désinfectée de la piscine. Ces parasites unicellulaires sont notamment détectables dans les échantillons de selles et peuvent provoquer des diarrhées et des vomissements.

La baignade et la plongée peuvent également entraîner des infections des oreilles. Le milieu chaud et humide favorise la pénétration des germes. C'est pourquoi il est important de bien laver les oreilles et surtout de les sécher afin d'éviter une infection douloureuse.

6 Le redoutable champignon du pied

Les mycoses des pieds ne s'attrapent pas seulement dans les lacs ou les piscines. Le danger se cache souvent dans les salles d'eau comme les toilettes et les douches. Si la peau est déjà un peu gonflée par la natation, elle offre un terrain idéal pour la mycose des pieds. C'est pourquoi il faut toujours se sécher les pieds et porter des chaussures.