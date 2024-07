Ce lac de montagne suisse est actuellement viral sur Tiktok

1/6 Sur Tiktok, le lac d'Oeschinen connaît actuellement un véritable engouement.

Natalie Zumkeller

Le lac d'Oeschinen, turquoise et scintillant sous le soleil, est situé à plus de 1500 mètres d'altitude. Le lac de montagne près de Kandersteg (BE) n'enthousiasme pas seulement les habitants de la région, mais aussi les touristes. Chaque année, des milliers de personnes affluent dans l'Oberland bernois pour admirer ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Sur Tiktok, le lac suscite un véritable engouement en ce moment: des milliers d'utilisateurs s'extasient en commentaires. «Tout simplement époustouflant», «Tous mes problèmes s'envoleraient si j'étais là», ou encore «Incroyable», peut-on lire sous les nombreuses vidéos qui montrent le lac sous tous les angles.

Entre 5000 et 6000 visiteurs par jour

Bien que l'engouement pour le lac soit actuellement à son apogée, il était déjà populaire depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Les vidéos de l'année dernière ont parfois été visionnées jusqu'à cinq millions de fois – l'affluence est donc considérable. En haute saison, entre 5000 et 6000 personnes visitent le lac chaque jour.

On accède à ce lieu idyllique en télécabine. Celle-ci part de Kandersteg pour rejoindre une station en hauteur. Après une promenade d'environ 25 minutes, on arrive au lac d'Oeschinen. Une alternative consiste à prendre un bus navette toutes les demi-heures pour se rendre au lac et en revenir, mais il faut se préparer à de longs temps d'attente. Les touristes ne sont pas habitués à devoir marcher «aussi longtemps» depuis la station supérieure pour arriver à l'endroit souhaité, où ils causent souvent des problèmes.

Harcèlement et menaces de mort

L'année dernière, le couple de restaurateurs de l'hôtel de montagne Oeschinensee a dû passer le restaurant en self-service et même fermer l'hôtel pour la saison: la situation avait trop dégénéré.

Les visiteurs et visiteuses auraient exposé le personnel de service à un «manque de respect social, à de l'insolence et à de l'arrogance». Il y aurait également eu du «harcèlement, des remarques désobligeantes, des grossièretés et même des menaces de mort».